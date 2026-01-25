ETB1en
Idoia Esnaola maratoilaria

Idoia Esnaola maratoilaria elkarrizketatu dute ETB1eko "Helmuga" saioan.
18:00 - 20:00
Idoia Esnaola, "Helmuga" saioan
author image

EITB

Azken eguneratzea

Idoia Esnaolak 143 maratoi egin ditu bere ibilbidean. Zer sentitzen duen azaldu du elkarrizketa honetan, aurrera begira dituen helburuak zehazteaz gain.

"Helmuga"

