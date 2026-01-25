En ETB1
Idoia Esnaola, corredora maratoniana

Idoia Esnaola maratoilaria elkarrizketatu dute ETB1eko "Helmuga" saioan.
18:00 - 20:00
Idoia Esnaola, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Idoia Esnaola maratoilaria
author image

EITB

Última actualización

Idoia Esnaola ha realizado 143 maratones en su carrera. En esta entrevista explica lo que siente, además de detallar sus objetivos de cara al futuro.

"Helmuga"

