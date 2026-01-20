ETB1en
Idoia Esnaola maratoilaria, "Helmuga" saioko protagonista, igande honetan

Idoia Esnaola maratoilaria, "Helmuga" saioko protagonista.
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Idoia Esnaola korrikalaria izango da igande honetako protagonista, ETB1eko "Helmuga" saioan. Halako lasterketak egiteak zer ematen dion kontatuko du, besteak beste.

"Helmuga"

