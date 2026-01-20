En ETB1
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La maratoniana Idoia Esnaola, protagonista de "Helmuga", este domingo

Idoia Esnaola maratoilaria, "Helmuga" saioko protagonista.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Idoia Esnaola maratoilaria, "Helmuga" saioko protagonista, igande honetan
author image

EITB

Última actualización

La corredora Idoia Esnaola será la protagonista de este domingo en el programa "Helmuga" de ETB1.

"Helmuga"

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X