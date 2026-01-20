La maratoniana Idoia Esnaola, protagonista de "Helmuga", este domingo
La corredora Idoia Esnaola será la protagonista de este domingo en el programa "Helmuga" de ETB1.
La escaladora Ainhize Belar, protagonista del programa "Helmuga" de esta semana
La joven escaladora de Atxondo será entrevistada este domingo en el programa "Helmuga" de ETB1, donde además de hablar de sus logros, explicará cuáles son sus objetivos de cara al futuro.
Bat to Milano Cortina 2026: El curling, una historia llena de épica
Los jugadores de curling Mikel Unanue y Oihane Otaegi han relatado las dificultades que les ha supuesto practicar este deporte, entre otros aspectos: las dificultades para entrenar y los viajes, por ejemplo.
Destino: Egoitz Bijueska, en la cima del mundo del skate
Uno de los protagonistas de "Helmuga" ha sido el skater bilbaíno Egoitz Bijueska, que ha contado, entre otras cosas, cómo entrena.
El skater Egoitz Bijueska será el protagonista del programa "Helmuga" del domingo
El skater bilbaíno de 15 años será entrevistado en el programa "Helmuga" de este domingo, a partir de las 11:30 horas, en ETB1.
Helmuga: Inaxio Perurena
Inaxio Perurena ha decidido dejar de levantar piedras después de tres décadas y en este reportaje del programa "Helmuga" repasa su trayectoria.
Helmuga, BAT To Milano-Cortina: Heredar el camino
Esta semana la serie de minidocumentales ‘BAT To Milano-Cortina’ impulsada por la Fundación Basque Team, se centrará en el esquí de montaña con el capítulo titulado ‘Heredar el camino’.
El harrijasotzaile Inaxio Perurena será el protagonista del domingo en "Helmuga"
Tras más de tres décadas, el leitzarra Inaxio Perurena ha decidido este año abandonar el levantamiento de piedra.
Mujeres ajedrecistas este domingo, en ''Helmuga''
En el capítulo de este domingo, "Helmuga" recogerá los testimonios de varias mujeres que se dedican al ajedrez. A partir de las 11:30 horas, en ETB1.
Helmuga: Gorago ezin
El alpinista y esquiador polaco Andrzej Bargiel ha conseguido el reto más difícil de su historia, bajar el Everest esquiando, sin ayuda de oxígeno. No te pierdas este reportaje de "Helmuga".