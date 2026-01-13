ETB1en
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ainhize Belar eskalatzailea izango da aste honetan "Helmuga" saioko protagonista

Ainhize Belar eskalatzailea izango da protagonista aste honetako "Helmuga" saioan.
18:00 - 20:00
Ainhize Belar, eskalatzailea
author image

EITB

Azken eguneratzea

Atxondoko eskalatzaile gaztea elkarrizketatuko dute igande honetan, ETB1eko "Helmuga" saioan. Orain arteko lorpenez gain, etorkizunari begira dituen helburuez ere hitz egingo du.

"Helmuga" Emakume kirolariak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X