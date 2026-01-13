En ETB1
La escaladora Ainhize Belar, protagonista del programa "Helmuga" de esta semana

Ainhize Belar eskalatzailea izango da protagonista aste honetako "Helmuga" saioan.
18:00 - 20:00
Ainhize Belar, escaladora
Euskaraz irakurri: Ainhize Belar eskalatzailea izango da aste honetan "Helmuga" saioko protagonista
author image

EITB

Última actualización

La joven escaladora de Atxondo será entrevistada este domingo en el programa "Helmuga" de ETB1, donde además de hablar de sus logros, explicará cuáles son sus objetivos de cara al futuro.

"Helmuga" Mujeres deportistas

