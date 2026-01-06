ETB1en
Egoitz Bijueska skaterra izango da igandeko "Helmuga" saioko protagonista

Egoitz Bijueskari buruzko erreportajea eskainiko dute ETB1eko "Helmuga" saioan.
15 urteko skater bilbotarra elkarrizketatuko dute igandeko "Helmuga" saioan, 11:30ean hasita, ETB1en.

15 urteko skater bilbotarrari elkarrizketa egingo diote, orain arte jorratutako ibilbide oparoari buruz.

"Helmuga"

