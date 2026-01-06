En ETB1
El skater Egoitz Bijueska será el protagonista del programa "Helmuga" del domingo

Egoitz Bijueskari buruzko erreportajea eskainiko dute ETB1eko "Helmuga" saioan.
Euskaraz irakurri: Egoitz Bijueska skaterra izango da igandeko "Helmuga" saioko protagonista
EITB

El skater bilbaíno de 15 años será entrevistado en el programa "Helmuga" de este domingo, a partir de las 11:30 horas, en ETB1.

 

