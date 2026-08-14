Nayef Aguerd no jugará finalmente en la Real Sociedad
El trato parecía cerrado, pero a última hora todo ha cambiado, por lo que la Real sigue necesitada de un central.
Aunque parecía que el acuerdo estaba a punto de llegar, parece que finalmente Nayef Aguerd no volverá a la Real Sociedad. Este viernes se ha sabido que el jugador marroquí no ha pasado correctamente los reconocimientos médicos.
El jugador anda aquejado de pubalgia. Fue operado en marzo, por lo que lleva tiempo sin jugar ningún partido y también se perdió el Mundial de fútbol.
Está en proceso de recuperación, pero las pruebas realizadas por la Real Sociedad han concluido que no podrá jugar hasta octubre, por lo que se ha decidido la suspensión del acuerdo.
Por lo tanto, la Real sigue sin realizar fichajes a falta de dos semanas para el cierre del mercado.
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