Athletic y Valencia empatan sin goles en Mestalla
El Athletic se ha tenido que conformar con un punto en el partido que ha disputado este sábado contra el Valencia en Mestalla, correspondiente a la 9ª jornada de LaLiga EA Sports, en lo que ha supuesto la vuelta a un partido oficial después de un mes.
La primera vez que el conjunto bilbaíno ha llegado con claridad ha sido a los diez minutos tras una galopada de Robert Navarro, que se ha recorrido todo el campo tras un robo de Gerenabarrena.
El Athletic ha ido creciendo más y más con el paso de los minutos. El equipo vasco dominaba como quería a los valencianistas, aunque no creaba ocasiones claras de gol. Iñaki Williams y Johaneko han lanzado fuera sus disparos y Dimitrievski ha tenido que salir de puños tras un saque de esquina de Berenguer.
Ya en el minuto 45, Iñaki ha tenido la más clara con un chut al primer palo que Dimitrievski ha despejado con el antebrazo.
Tras el descanso, el Athletic ha salido intenso y, nada más reanudarse el partido, Tárrega ha tenido que esforzarse para despejar dos ocasiones claras.
Los cambios de Aguirre han dado un arreón al Valencia, y Terzic ha hecho un triple cambio para intentar frenarlo.
En el minuto 70, Gayà ha sistido a Javi Guerra, que ha intentado un zurdazo que Unai Simón ha evitado con una gran parada. En los últimos compases ha sido el Valencia el equipo que más ha buscado el gol, pero no lo ha encontrado, y ambos equipos han tenido que conformarse con otro empate.
Guruzeta se retira lesionado
El jugador del Athletic se ha retirado del campo a los seis minutos de haber saltado al terreno de juego.
Guruzeta ha empezado el choque en el banquillo y ha entrado en el minuto 63, pero, poco después, en una jugada en la que trataba de presionar a Maffeo, la rodilla izquierda se le ha quedado enganchada en el césped.
El jugador ha quedado tumbado en el césped y ha pedido el cambio, por lo que en el minuto 69 ha entrado Maroan para sustituirle.
Iñaki Williams supera a Rojo
Iñaki Williams, titular frente al Valencia, ha disputado en Mestalla su partido liguero número 415 con el Athletic Club y supera a Txetxu Rojo para situarse como el quinto futbolista de la historia rojiblanca con más encuentros en Primera División.
Por delante del capitán del conjunto bilbaíno solo figuran José Ángel Iribar (466 partidos), Joseba Etxeberria (445), Óscar de Marcos (435) e Iker Muniain (434).