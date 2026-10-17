Athletic y Valencia empatan sin goles en Mestalla

La primera vez que el conjunto bilbaíno ha llegado con claridad ha sido a los diez minutos tras una galopada de Robert Navarro, que se ha recorrido todo el campo tras un robo de Gerenabarrena.

El Athletic ha ido creciendo más y más con el paso de los minutos. El equipo vasco dominaba como quería a los valencianistas, aunque no creaba ocasiones claras de gol. Iñaki Williams y Johaneko han lanzado fuera sus disparos y Dimitrievski ha tenido que salir de puños tras un saque de esquina de Berenguer.

Ya en el minuto 45, Iñaki ha tenido la más clara con un chut al primer palo que Dimitrievski ha despejado con el antebrazo.

Tras el descanso, el Athletic ha salido intenso y, nada más reanudarse el partido, Tárrega ha tenido que esforzarse para despejar dos ocasiones claras.

Los cambios de Aguirre han dado un arreón al Valencia, y Terzic ha hecho un triple cambio para intentar frenarlo.

En el minuto 70, Gayà ha sistido a Javi Guerra, que ha intentado un zurdazo que Unai Simón ha evitado con una gran parada. En los últimos compases ha sido el Valencia el equipo que más ha buscado el gol, pero no lo ha encontrado, y ambos equipos han tenido que conformarse con otro empate.