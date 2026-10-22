URREZKO BALOIA

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2025eko Urrezko Baloia: irabazleen zerrenda

Urrezko Baloiaren sarietan, urtero-urtero, futbolean mundu mailako onenek golardoa jasotzen dute; honako hauek dira 2025eko ekitaldiko irabazleak.

Aitana Bonmati (Urrezko Baloia)

Aitana Bonmati, 2025eko Urrezko Baloiaren irabazlea. Argazkia: Europa Press.

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Azken eguneratzea

Hauek dira 2025eko Urrezko Baloiaren sarietako irabazleak.

Emakumezkoen futbola

Urrezko Baloia (munduko jokalaririk onena)

Aitana Bonmati (Bartzelona eta Espainiako selekzioa)

Kopa Garaikurra (21 urtez azpiko jokalaririk onena)

Vicky Lopez (Bartzelona eta Espainiako selekzioa)

Yashin Garaikurra (munduko atezainik onena)

Hannah Hampton (Chelsea eta Ingalaterrako selekzioa)

Gerd Muller Garaikurra (goleatzailerik onena)

Ewa Pajor (Bartzelona eta Poloniako selekzioa)

Johan Cruyff Garaikurra (emakumezkoen talde bateko entrenatzailerik onena)

Sarina Wiegman (Ingalaterrako selekzioa)

Urteko kluba

Arsenal

Gizonezkoen futbola

Urrezko Baloia (munduko jokalaririk onena)

Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain eta Frantziako selekzioa)

Kopa Garaikurra (21 urtez azpiko jokalaririk onena)

Lamine Yamal (Bartzelona eta Espainiako selekzioa)

Yashin Garaikurra (munduko atezainik onena)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain eta Italiako selekzioa)

Gerd Muller Garaikurra (goleatzailerik onena)

Viktor Gyokeres (Sporting Portugal eta Suediako selekzioa)

Johan Cruyff Garaikurra (gizonezkoen talde bateko entrenatzailerik onena)

Luis Enrique Martinez (Paris Saint-Germain)

Urteko kluba

Paris Saint-Germain

Beste sari batzuk

Socrates Saria (gizarte konpromisoa eta lan humanitarioa)

Luis Enrique Martinez (Paris Saint-Germain)

Urrezko Baloia Futbola

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