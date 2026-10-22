2025eko Urrezko Baloia: irabazleen zerrenda
Urrezko Baloiaren sarietan, urtero-urtero, futbolean mundu mailako onenek golardoa jasotzen dute; honako hauek dira 2025eko ekitaldiko irabazleak.
Hauek dira 2025eko Urrezko Baloiaren sarietako irabazleak.
Emakumezkoen futbola
Urrezko Baloia (munduko jokalaririk onena)
Aitana Bonmati (Bartzelona eta Espainiako selekzioa)
Kopa Garaikurra (21 urtez azpiko jokalaririk onena)
Vicky Lopez (Bartzelona eta Espainiako selekzioa)
Yashin Garaikurra (munduko atezainik onena)
Hannah Hampton (Chelsea eta Ingalaterrako selekzioa)
Gerd Muller Garaikurra (goleatzailerik onena)
Ewa Pajor (Bartzelona eta Poloniako selekzioa)
Johan Cruyff Garaikurra (emakumezkoen talde bateko entrenatzailerik onena)
Sarina Wiegman (Ingalaterrako selekzioa)
Urteko kluba
Arsenal
Gizonezkoen futbola
Urrezko Baloia (munduko jokalaririk onena)
Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain eta Frantziako selekzioa)
Kopa Garaikurra (21 urtez azpiko jokalaririk onena)
Lamine Yamal (Bartzelona eta Espainiako selekzioa)
Yashin Garaikurra (munduko atezainik onena)
Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain eta Italiako selekzioa)
Gerd Muller Garaikurra (goleatzailerik onena)
Viktor Gyokeres (Sporting Portugal eta Suediako selekzioa)
Johan Cruyff Garaikurra (gizonezkoen talde bateko entrenatzailerik onena)
Luis Enrique Martinez (Paris Saint-Germain)
Urteko kluba
Paris Saint-Germain
Beste sari batzuk
Socrates Saria (gizarte konpromisoa eta lan humanitarioa)
Luis Enrique Martinez (Paris Saint-Germain)