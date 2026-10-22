Balón de Oro
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Lista de ganadoras y ganadores de los premios del Balón de Oro de 2025

Los premios del Balón de Oro distinguen a las y los mejores de cada año en el fútbol, a nivel mundial; estas y estos son los galardonados en la edición de 2025.
Aitana Bonmati (Urrezko Baloia)
Aitana Bonmatí, Balón de Oro de 2025. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: 2025eko Urrezko Baloia: irabazleen zerrenda
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Estas y estos son los ganadores de los premios del Balón de Oro de 2025.

Fútbol femenino

Balón de Oro (mejor jugadora del mundo)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona y selección de España)

Trofeo Kopa (mejor jugadora sub-21 del mundo)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona y selección de España)

Trofeo Yashin (mejor portera del mundo)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona y selección de España)

Trofeo Gerd Muller (máxima goleadora)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona y selección de España)

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenadora o entrenador de un equipo femenino)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona y selección de España)

Club del año

Aitana Bonmatí (FC Barcelona y selección de España)

Fútbol masculino

Balón de Oro (mejor jugador del mundo)

Ousmane Dembélé (París Saint-Germain y selección de Francia)

Trofeo Kopa (mejor jugador sub-21 del mundo)

Lamine Yamal (FC Barcelona y selección de España)

Trofeo Yashin (mejor portero del mundo)

Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain y selección de Italia)

Trofeo Gerd Muller (máximo goleador)

Viktor Gyokeres (Sporting Portugal y selección de Suecia)

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador de un equipo masculino)

Luis Enrique Martínez (París Saint-Germain)

Club del año

París Saint-Germain

Otros premios

Premio Sócrates (compromiso social y labor humanitaria)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona y selección de España)

Balón de Oro Fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X