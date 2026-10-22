Lista de ganadoras y ganadores de los premios del Balón de Oro de 2025
Estas y estos son los ganadores de los premios del Balón de Oro de 2025.
Fútbol femenino
Balón de Oro (mejor jugadora del mundo)
Aitana Bonmatí (FC Barcelona y selección de España)
Trofeo Kopa (mejor jugadora sub-21 del mundo)
Aitana Bonmatí (FC Barcelona y selección de España)
Trofeo Yashin (mejor portera del mundo)
Aitana Bonmatí (FC Barcelona y selección de España)
Trofeo Gerd Muller (máxima goleadora)
Aitana Bonmatí (FC Barcelona y selección de España)
Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenadora o entrenador de un equipo femenino)
Aitana Bonmatí (FC Barcelona y selección de España)
Club del año
Aitana Bonmatí (FC Barcelona y selección de España)
Fútbol masculino
Balón de Oro (mejor jugador del mundo)
Ousmane Dembélé (París Saint-Germain y selección de Francia)
Trofeo Kopa (mejor jugador sub-21 del mundo)
Lamine Yamal (FC Barcelona y selección de España)
Trofeo Yashin (mejor portero del mundo)
Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain y selección de Italia)
Trofeo Gerd Muller (máximo goleador)
Viktor Gyokeres (Sporting Portugal y selección de Suecia)
Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador de un equipo masculino)
Luis Enrique Martínez (París Saint-Germain)
Club del año
París Saint-Germain
Otros premios
Premio Sócrates (compromiso social y labor humanitaria)
Aitana Bonmatí (FC Barcelona y selección de España)