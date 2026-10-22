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Lista de ganadoras y ganadores de los premios del Balón de Oro de 2025

Los premios del Balón de Oro distinguen a las y los mejores de cada año en el fútbol, a nivel mundial; estas y estos son los galardonados en la edición de 2025.