Super Amara Bera Bera y Replasa Beti-Onak inician la liga con un derbi

La Federación Española de Balonmano ha realizado hoy, 25 de junio, el sorteo de la temporada 2026-27 de la Liga Guerreras Iberdrola, en el que se ha dado a conocer el calendario de los 14 equipos participantes. Bera Bera y Replasa Beti-Onak comenzarán la temporada con un derbi en Gasca el 9 de septiembre.

Además del calendario, han dado a conocer algunos cambios. Entre las principales modificaciones destaca la desaparición del play-down, por lo que los dos últimos clasificados descenderán directamente cuando termine la fase regular. También habrá novedades en la parte alta de la clasificación. El play-off quedará limitado a los cuatro mejores equipos de la liga regular, quienes jugarán las semifinales al mejor de dos partidos, mientras que la final la disputarán a tres.