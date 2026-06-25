LIGA GUERRERAS IBERDROLA
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Super Amara Bera Bera y Replasa Beti-Onak inician la liga con un derbi

La Federación Española de Balonmano ha dado a conocer este jueves el calendario de la temporada 2026-27 de la Liga Guerreras Iberdrola.

Bera Bera - Beti-Onak
Partido entre Replasa Beti-Onak y Super Amara Bera Bera. Imagen: Beti-Onak
Euskaraz irakurri: Super Amara Bera Berak eta Replasa Beti-Onakek derbi batekin hasiko dute liga
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Federación Española de Balonmano ha realizado hoy, 25 de junio, el sorteo de la temporada 2026-27 de la Liga Guerreras Iberdrola, en el que se ha dado a conocer el calendario de los 14 equipos participantes. Bera Bera y Replasa Beti-Onak comenzarán la temporada con un derbi en Gasca el 9 de septiembre.

Además del calendario, han dado a conocer algunos cambios. Entre las principales modificaciones destaca la desaparición del play-down, por lo que los dos últimos clasificados descenderán directamente cuando termine la fase regular. También habrá novedades en la parte alta de la clasificación. El play-off quedará limitado a los cuatro mejores equipos de la liga regular, quienes jugarán las semifinales al mejor de dos partidos, mientras que la final la disputarán a tres.

Beti-Onak Liga Guerreras Iberdrola Mujeres deportistas Bera Bera Balonmano

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