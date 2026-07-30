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Zumaia tiene como prioridad mantener la categoría

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Zumaia-Telmo-Deun-Euskotren-Liga
18:00 - 20:00
La trainera Telmo Deun de Zumaia. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Zumaiak mailari eustea du lehentasuna Euskotren Ligan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Atravesado el ecuador de la temporada, Zumaia es penúltima en la clasificación, puesto que le obligaría a disputar los playoffs por la permanencia. Las guipuzcoanas quieren estar un año más con las mejores tripulaciones, pero tendrán que andar con pies de plomo porque sólo tienen a un punto a la Donostiarra, que está en descenso directo.

Mujeres deportistas Zumaia Remo Euskotren Liga

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