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La ‘Lekittarra' está de dulce, y este domingo remará en casa

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Isuntza-Lekittarra-emakumezkoen-traineruaren-historian-lehen-bandera
18:00 - 20:00

La pirmera bandera lograda por las remeras de Isuntza en sus historia. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Isuntza Arraun Elkarteko Lekittarra trainerua une gozoan da Eusko Label Ligan
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KIROLAK EITB

Última actualización

La trainera femenina de Isuntza ha conseguido la primera bandera de su historia. La trainera masculina también va por buen camino. El domingo completaron una gran regata en Getxo, terminando terceros. La Lekittarra tenía como objetivo mantener la categoría a principio de temporada y, de momento, están dando pasos firmes para lograr su objetivo. 

Lekittarra Remo Eusko Label Liga

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