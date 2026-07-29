La ‘Lekittarra' está de dulce, y este domingo remará en casa
La trainera femenina de Isuntza ha conseguido la primera bandera de su historia. La trainera masculina también va por buen camino. El domingo completaron una gran regata en Getxo, terminando terceros. La Lekittarra tenía como objetivo mantener la categoría a principio de temporada y, de momento, están dando pasos firmes para lograr su objetivo.
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