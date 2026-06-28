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10 segundos de penalización a Bermeo por este error en la salida

Iragarkia
Eurko Label Liga
18:00 - 20:00

Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Irteerako akatsak 10 segunduko zigorra ekarri dio Bermeori
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KIROLAK EITB

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En la primera jornada de la Eusko Label Liga, disputada en Madrid, el patrón de Bermeo, Asier Zurinaga, no ha cogido la estacha en la mano cuando se ha dado la salida. Como consecuencia de esa infracción del reglamento, Bermeo ha recibido una penalización de 10 segundos. A pesar de ello, la Bou Bizkaia ha logrado ser cuarta en la regata.

Bermeo Urdaibai Remo Eusko Label Liga

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