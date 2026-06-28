10 segundos de penalización a Bermeo por este error en la salida
En la primera jornada de la Eusko Label Liga, disputada en Madrid, el patrón de Bermeo, Asier Zurinaga, no ha cogido la estacha en la mano cuando se ha dado la salida. Como consecuencia de esa infracción del reglamento, Bermeo ha recibido una penalización de 10 segundos. A pesar de ello, la Bou Bizkaia ha logrado ser cuarta en la regata.
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Jon Salsamendi: ''Nosotros aspiramos a más, no estamos contentos con lo que estamos consiguiendo''
El entrenador de Urdaibai, Jon Salsamendi, no está satisfecho con la temporada realizada, no con los resultados, sino con cómo los están consiguiendo: con más sufrimiento que disfrute. Según nos cuenta, el equipo tiene la sensación de no haber conseguido sacar lo mejor de sí mismo.
A un remero de Urdaibai se le ha roto el remo en plena regata
Mikel Calleja ha visto cómo se le rompía el remo en plena regata, durante la disputa de la segunda tanda de la Bandera Orio Kanpina, de la Liga Eusko Label.
Bandera Fabrika de la Liga Eusko Label 2025: La regata de Bermeo vista desde el interior de la trainera
Bermeo ha quedado segunda en la Bandera Fabrika de la Liga Eusko Label y en este vídeo puedes ver cómo han vivido la regata los remeros y el patrón, gracias a las imágenes de la minicámara.
Jon Salsamendi marca los objetivos del actual campeón Bermeo-Urdaibai
El entrenador de Bermeo-Urdaibai, Jon Salsamendi, ha estado en el plató de 'Kirolak' de ETB. Ha aclarado los objetivos del actual campeón Bermeo-Urdaibai para la temporada 2025 que comenzará el 5 de julio.