Johan y Basque, campeones del Eusko Label Winter Series 2025-2026
Johan Sorozabal y Thibault Basque han ganado, en la gran final disputada este domingo, a Alex Goitia y a Unai Lekerika, en tres sets, por 15-10, 14-15 y 5-1. Es la primera txapela del Winter Series para los puntistas que han logrado la victoria.
Johan Sorozabal y Thibault Basque se han proclamado campeones del Eusko Label Winter 2025-2026, este domingo, en el Jai Alai de Gernika. En la gran final del campeonato, el delantero de Biarritz y el zaguero de Bidarte han ganado a Alex Goitia y a Unai Lekerika, en tres sets, por 15-10 y 14-15 y 5-1. Es la primera txapela del Winter Series para Johan y Basque, y la han logrado en la quinta edición del campeonato, que ha cerrado, así, su primera edición.
Con un espectacular ambiente en el Jai Alai de Gernika, Johan y Basque han hecho los dos primeros tantos de la final. Los dos pelotaris de Lapurdi han comenzado mejor, y ganaban 5-2 en los minutos iniciales, antes de que la pareja vizcaína haya conseguido su tercer tanto. Johan y Basque parecían más seguros en el peloteo, sobre la cancha.
Goitia y Lekerika se han situado a un tanto, en el 6-5, pero Johan y Basque han anotado dos más, y se ha llegado al primer descanso con el de Biarritz y el de Bidarte con tres tantos de ventaja, 8-5. No obstante, los dos vizcaínos han logrado tres tantos seguidos, y han empatado a ocho, en la primera ocasión en que la final ha estado igualada.
Goitia y Leke no se encontraban cómodos, así y todo, y Johan y Basque ganaban 10-8 muy poco después. Un buen derechazo del de Markina ha supuesto el empate a diez; la respuesta de Johan, con un precioso dos paredes, ha sido inmediata. Con 13-10 a su favor, los dos pelotaris de Lapurdi parecían tener en su mano el primer set; esa impresión se ha hecho realidad, porque, con el quinto tanto consecutivo en ese tramo final del set, Johan y Basque se han hecho con el primer punto de la final, ganando por 15-10.
El segundo set ha empezado igualado, y las dos parejas protagonistas se han repartido los cuatro primeros tantos (2-2). Johan y Basque se han adjudicado los dos siguientes, pero Goitia y Leke han puesto la igualada a cuatro. La tensión era grande sobre la cancha, y los puntistas, en ese tramo de la final, no conseguían acertar en su juego.
Goitia y Lekerika ganaban por un tanto, 7-8, en el descanso del segundo set. Los dos pelotaris vizcaínos se han situado con dos de ventaja por primera vez en el 8-10, pero a Leke se le ha ido fuera un dos paredes con el que buscaba dejar a sus rivales a tres tantos de distancia. Con todo por decidir en el segundo set, las dos parejas sumaban once tantos, a falta de cuatro para hacerse con la txapela, en el caso de Johan y Basque, o para forzar el set de desempate, en el de Goitia y Lekerika.
Basque, dañado en la cintura, ha ido a vestuarios con 11-11. La emoción era enorme en el frontón con 13-13, y todavía mayor con 14-14; Goitia y Leke han sabido controlar mejor los nervios en esa situación extrema (perdían 14-13), y han forzado, de manera brillante el tercer set.
En ese set decisivo para el campeonato, Johan y Basque se han adelantado 1-0, Goitia y Lekerika han empatado a uno, y los dos puntistas de Lapurdi han hecho dos tantos más, para situarse con ventaja, 3-1. Johan Sorozabal y Thibault Basque no han dejado pasar la gran oportunidad que tenían ante ellos, y, con dos tantos más, se ha hecho con la victoria final en el campeonato.
Evolución del marcador
Primer set: 1-0/2-0/2-1/3-1/3-2/4-2/5-2/5-3/6-3/6-4/6-5/7-5/8-5/8-6/8-7/8-8/9-8/10-8/10-9/10-10/11-10/12-10/13-10/14-10/15-10.
Segundo set: 0-1/1-1/2-1/2-2/3-2/4-2/4-3/4-4/5-4/6-4/6-5/7-5/7-6/7-7/7-8/8-8/8-9/8-10/9-10/9-11/10-11/11-11/12-11/12-12/13-12/13-13/14-13/14-14/14-15.
Tercer set: 1-0/1-1/2-1/3-1/4-1/5-1.
Te puede interesar
El tanto que les ha dado las txapelas del Winter Series a Johan y Basque
Johan y Basque se han proclamado campeones del Winter Series 2025-2026. Ha sido una final muy disputada, y el fallo de Goitia en el último tanto les ha dado las txapelas a los de Iparralde.
Basque: "Todo el mundo quiere ganar el Winter Series y estoy muy orgulloso"
Johan y Basque se han mostrado muy contestos con la victoria y han querido dedicar las txapelas a sus seres queridos, con mención especial para Barandika.
En directo, la final del Winter Series 2025-2026: Johan-Basque vs. Goitia-Lekerika
Sigue en directo la final de la edición 2025-2026 de las Eusko Label Winter Series, este domingo, 15 de febrero, a partir de las 11:30, desde el Jai Alai de Gernika.
Barandika: "Veremos una final potente"
Xabier Barandika logró el pase a la gran final de Winter Series pero, tras lesionarse en semifinales, no podrá disputar el partido más importante. ¿Cómo ve el puntista de Gernika la final?
Alex Goitia: "Tenemos que luchar por la txapela y nos tenemos que ir a casa con ella"
Alex Goitia y Unai Lekerikabeaskoa se enfrentarán a Thibault Basque y Johan Sorozabal en la final del Eusko Label Winter Series 2025-2026, el domingo 15 de febrero. A las puertas del partido, hemos estado con la pareja vizcaína y nos han explicado que estar en la final es “fruto del trabajo realizado”, y ambos se han mostrado con ganas de llevarse la txapela a casa.
Los últimos tantos de Imanol López en el frontón Jai Alai de Gernika
Imanol se despidió ayer del frontón Jai Alai, los aficionados que se congregaron en Gernika le rindieron un sentido homenaje, y el zaguero de Zumaia no se quedó atrás. Sin victoria, pero nos regaló tantos espectaculares como estos.
El frontón Jai Alai de Gernika se despide del gran 'Mariscal', Imanol López
El zaguero de Zumaia ha remarcado que ha estado "más tranquilo de lo que pensaba". No obstante, ha reconocido que "el día ha sido un poco raro". "Estoy muy agradecido, empecé en Gernika y he terminado aquí, es muy bonito", ha subrayado.
Jean Olharan: "Estoy muy contento por Johan y espero que gane la final"
Jean Olharan y Thibault Basque han ganado en dos sets (10-15 y 12-15) a Eñaut Urreisti y Imanol López en la última jornada de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.
Johan jugará la final tras ganar Olharan y Basque a Urreisti y López en la despedida del zaguero de Zumaia
El delantero de Pau y el zaguero de Bidarte han sido muy superiores a la pareja guipuzcoana y han solventado el choque en dos sets (10-15 y 12-15).