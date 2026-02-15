Johan y Basque, campeones del Eusko Label Winter Series 2025-2026

Johan Sorozabal y Thibault Basque se han proclamado campeones del Eusko Label Winter 2025-2026, este domingo, en el Jai Alai de Gernika. En la gran final del campeonato, el delantero de Biarritz y el zaguero de Bidarte han ganado a Alex Goitia y a Unai Lekerika, en tres sets, por 15-10 y 14-15 y 5-1. Es la primera txapela del Winter Series para Johan y Basque, y la han logrado en la quinta edición del campeonato, que ha cerrado, así, su primera edición.

Con un espectacular ambiente en el Jai Alai de Gernika, Johan y Basque han hecho los dos primeros tantos de la final. Los dos pelotaris de Lapurdi han comenzado mejor, y ganaban 5-2 en los minutos iniciales, antes de que la pareja vizcaína haya conseguido su tercer tanto. Johan y Basque parecían más seguros en el peloteo, sobre la cancha.

Goitia y Lekerika se han situado a un tanto, en el 6-5, pero Johan y Basque han anotado dos más, y se ha llegado al primer descanso con el de Biarritz y el de Bidarte con tres tantos de ventaja, 8-5. No obstante, los dos vizcaínos han logrado tres tantos seguidos, y han empatado a ocho, en la primera ocasión en que la final ha estado igualada.

Goitia y Leke no se encontraban cómodos, así y todo, y Johan y Basque ganaban 10-8 muy poco después. Un buen derechazo del de Markina ha supuesto el empate a diez; la respuesta de Johan, con un precioso dos paredes, ha sido inmediata. Con 13-10 a su favor, los dos pelotaris de Lapurdi parecían tener en su mano el primer set; esa impresión se ha hecho realidad, porque, con el quinto tanto consecutivo en ese tramo final del set, Johan y Basque se han hecho con el primer punto de la final, ganando por 15-10.

El segundo set ha empezado igualado, y las dos parejas protagonistas se han repartido los cuatro primeros tantos (2-2). Johan y Basque se han adjudicado los dos siguientes, pero Goitia y Leke han puesto la igualada a cuatro. La tensión era grande sobre la cancha, y los puntistas, en ese tramo de la final, no conseguían acertar en su juego.

Goitia y Lekerika ganaban por un tanto, 7-8, en el descanso del segundo set. Los dos pelotaris vizcaínos se han situado con dos de ventaja por primera vez en el 8-10, pero a Leke se le ha ido fuera un dos paredes con el que buscaba dejar a sus rivales a tres tantos de distancia. Con todo por decidir en el segundo set, las dos parejas sumaban once tantos, a falta de cuatro para hacerse con la txapela, en el caso de Johan y Basque, o para forzar el set de desempate, en el de Goitia y Lekerika.

Basque, dañado en la cintura, ha ido a vestuarios con 11-11. La emoción era enorme en el frontón con 13-13, y todavía mayor con 14-14; Goitia y Leke han sabido controlar mejor los nervios en esa situación extrema (perdían 14-13), y han forzado, de manera brillante el tercer set.

En ese set decisivo para el campeonato, Johan y Basque se han adelantado 1-0, Goitia y Lekerika han empatado a uno, y los dos puntistas de Lapurdi han hecho dos tantos más, para situarse con ventaja, 3-1. Johan Sorozabal y Thibault Basque no han dejado pasar la gran oportunidad que tenían ante ellos, y, con dos tantos más, se ha hecho con la victoria final en el campeonato.

Evolución del marcador

Primer set: 1-0/2-0/2-1/3-1/3-2/4-2/5-2/5-3/6-3/6-4/6-5/7-5/8-5/8-6/8-7/8-8/9-8/10-8/10-9/10-10/11-10/12-10/13-10/14-10/15-10.

Segundo set: 0-1/1-1/2-1/2-2/3-2/4-2/4-3/4-4/5-4/6-4/6-5/7-5/7-6/7-7/7-8/8-8/8-9/8-10/9-10/9-11/10-11/11-11/12-11/12-12/13-12/13-13/14-13/14-14/14-15.

Tercer set: 1-0/1-1/2-1/3-1/4-1/5-1.