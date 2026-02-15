CESTA PUNTA
En directo: final del Winter Series 2025-2026: Johan-Basque vs. Goitia-Lekerika

Winter Series: Sorozabal-Basque vs Goitia-Lekerika
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zuzenean 2025-2026ko Winter Series txapelketako finala: Johan-Basque vs Goitia-Lekerika
EITB

Sigue en directo la final de la edición 2025-2026 de las Eusko Label Winter Series, este domingo, 15 de febrero, a partir de las 11:30, desde el Jai Alai de Gernika.
Cesta punta Thibault Basque Johan Sorozabal Alex Goitia Unai Lekerika Gernika Jai Alai Eusko Label Winter Series

