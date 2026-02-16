Gernika-Lumo
Las mejores jugadas de la final del Eusko Label Winter Series

Winter Series: jokaldi onenak
18:00 - 20:00
Johan y Basque vencieron en la final de las Eusko Label Winter Series. Imagen: EITB MEDIA
Euskaraz irakurri: Eusko Label Winter Serie finaleko jokaldi onenak
author image

EITB

Última actualización

Johan y Basque dominaron la final de las Eusko Label Winter Series. En este vídeo, se recopilan las mejores jugadas del partido.

Eusko Label Winter Series

