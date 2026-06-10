En la puesta en escena del fútbol, el Estadio Azteca estrenará este jueves su tercer acto, como sede de la primera Copa del Mundo en la época de la Inteligencia artificial, abierta a 48 selecciones. Pasado el mediodía de este 11 de junio, el Azteca, situado en el sur de la Ciudad de México, se convertirá en el primer escenario de tres Copas, después de haber sido la casa de la de 1970, ganada por el Brasil de Pelé; y la de 1986, conquistada por la Argentina de Diego Armando Maradona. Remodelado, con un césped de primera generación, audio y luces modernas, el Azteca será la cancha en la que el 'Tri' se enfrentará a Sudáfrica en la inauguración del Mundial.

Sin embargo, los grandes templos de la NFL estadounidenses serán protagonistas de este Mundial, donde once estadios acogerán la mayor parte del torneo, incluidas las semifinales y la final en el MetLife Stadium de Nueva York. Estos once estadios concentrarán 78 de los 104 partidos del torneo. Ninguno de estos once recintos repite respecto al Mundial de 1994 que ganó Brasil en el icónico Rose Bowl de Los Ángeles. La mayoría, de hecho, ni siquiera existían entonces. Cuentan con aforos que rondan o superan los 70 000 espectadores.

Por su parte, Canadá afronta el Mundial con un perfil bajo, lejos del protagonismo político, comercial y mediático que rodea al torneo en Estados Unidos y del fervor popular que tradicionalmente despierta el fútbol en México. El segundo país más grande del mundo será por primera vez anfitrión de una Copa del Mundo masculina absoluta, pero lo hará sin estridencias, casi como un organizador silencioso. Canadá sólo albergará 13 de los 104 partidos: siete en Vancouver y seis en Toronto. Ninguna de las dos ciudades canadienses recibirá encuentros de cuartos de final en adelante.

En lo estrictamente deportivo, la XXIII edición de la Copa del Mundo hará historia con tres sedes -Estados Unidos, México y Canadá- y un incremento de conjuntos participantes, con 48 selecciones y otros tantos entrenadores, encabezados por el más longevo entre los presentes, Didier Deschamps, técnico de Francia desde julio de 2012; el defensor del título, Lionel Scaloni; o ilustres como Marcelo Bielsa y Javier Aguirre, que se estrenaron en el torneo allá por 2002 en Corea del Sur y Japón.