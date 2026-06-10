El Estadio Azteca abre el telón a un Mundial en el que Argentina quiere repetir, pero con un abanico de favoritos muy amplío
En la puesta en escena del fútbol, el Estadio Azteca estrenará este jueves su tercer acto, como sede de la primera Copa del Mundo en la época de la Inteligencia artificial, abierta a 48 selecciones. Pasado el mediodía de este 11 de junio, el Azteca, situado en el sur de la Ciudad de México, se convertirá en el primer escenario de tres Copas, después de haber sido la casa de la de 1970, ganada por el Brasil de Pelé; y la de 1986, conquistada por la Argentina de Diego Armando Maradona. Remodelado, con un césped de primera generación, audio y luces modernas, el Azteca será la cancha en la que el 'Tri' se enfrentará a Sudáfrica en la inauguración del Mundial.
Sin embargo, los grandes templos de la NFL estadounidenses serán protagonistas de este Mundial, donde once estadios acogerán la mayor parte del torneo, incluidas las semifinales y la final en el MetLife Stadium de Nueva York. Estos once estadios concentrarán 78 de los 104 partidos del torneo. Ninguno de estos once recintos repite respecto al Mundial de 1994 que ganó Brasil en el icónico Rose Bowl de Los Ángeles. La mayoría, de hecho, ni siquiera existían entonces. Cuentan con aforos que rondan o superan los 70 000 espectadores.
Por su parte, Canadá afronta el Mundial con un perfil bajo, lejos del protagonismo político, comercial y mediático que rodea al torneo en Estados Unidos y del fervor popular que tradicionalmente despierta el fútbol en México. El segundo país más grande del mundo será por primera vez anfitrión de una Copa del Mundo masculina absoluta, pero lo hará sin estridencias, casi como un organizador silencioso. Canadá sólo albergará 13 de los 104 partidos: siete en Vancouver y seis en Toronto. Ninguna de las dos ciudades canadienses recibirá encuentros de cuartos de final en adelante.
En lo estrictamente deportivo, la XXIII edición de la Copa del Mundo hará historia con tres sedes -Estados Unidos, México y Canadá- y un incremento de conjuntos participantes, con 48 selecciones y otros tantos entrenadores, encabezados por el más longevo entre los presentes, Didier Deschamps, técnico de Francia desde julio de 2012; el defensor del título, Lionel Scaloni; o ilustres como Marcelo Bielsa y Javier Aguirre, que se estrenaron en el torneo allá por 2002 en Corea del Sur y Japón.
12 grupos
Ni México, ni Corea, ni la República Checa ni Sudáfrica aparecen entre los ocho países campeones mundiales y en la clasificación de FIFA se colocan después del duodécimo lugar. Sin embargo, son selecciones emergentes que convertirán la llave del Grupo A en una experiencia con el aire impredecible de las citas a ciegas.
Aunque tendrá a favor a sus hinchas y la altitud sobre el mar de sus estadios, la selección mexicana deberá jugar su mejor fútbol si pretende clasificarse en primer lugar en el Grupo A de la Copa Mundial, una llave con equipos de nivel parejo.
El Grupo B aparece sobre el papel como uno de los más equilibrados de la primera fase, con una Canadá impulsada por el factor local, una Suiza acostumbrada a competir en grandes torneos, una Bosnia y Herzegovina que regresa al escaparate mundialista y un Catar que busca reivindicarse tras su discreto debut como anfitrión en 2022. El técnico asteasuarra Julen Lopetegi dirigirá a Catar.
Brasil y Marruecos parten como los grandes favoritos del Grupo C, que completan la correosa Escocia y una Haití que vuelve a una fase final del torneo más de medio siglo después.
Paraguay y Estados Unidos encabezan uno de los cuadrantes (Grupo D) más impredecibles del Mundial. Sin gigantes europeos a la vista, la Albirroja buscará romper los pronósticos frente a la selección anfitriona, en un camino en el que se cruzan Túnez y Australia en una arena propensa a sorpresas.
El Grupo E, que le ha tocado en suerte a Ecuador, reúne a un gigante histórico como Alemania, un novato como Curazao -el país más pequeño que ha llegado a un torneo orbital- y una difícil Costa de Marfil que viene mostrando una gran solidez defensiva y suele llevar peligro en el contragolpe. Sobre el papel, Alemania aparece como favorita al primer lugar, aunque no hay que olvidar que la Mannschaft lleva dos campeonatos del mundo sin poder superar la fase de grupos.
La nueva intentona de la selección neerlandesa por trascender en un Mundial, ahora bajo la dirección de Ronald Koeman, afronta una primera fase complicada (Grupo F), en la que tendrá que enfrentarse a un emergente conjunto japonés y otros dos rivales complicados, Suecia y Túnez, dispuestos a pelear por una plaza en dieciseisavos.
Triple subcampeona del mundo (1974, 78 y 2010), Países Bajos ha traspasado la fase de grupos en todas las ocasiones en las que participó desde 1974 (8), pero siempre le faltó el último impulso para coronarse.
La selección de Irán encara un Mundial histórico ante el doble desafío de competir en el suelo de su mayor rival geopolítico, mientras busca que su identidad deportiva se sobreponga a las severas sanciones que amenazaron con frustrar su presencia en el torneo.
La selección iraní llega a esta cita deportiva bajo presión tanto fuera como dentro del terreno de juego. A pesar de que las apuestas lo sitúan peleando palmo a palmo por el segundo puesto en el Grupo G, en el que compite junto a Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda, el reto del conocido como 'Team Melli' será transformar el escepticismo en una clasificación histórica.
El Grupo H cuenta con España, vigente campeona de Europa, como principal favorita a clasificarse como primer; con Uruguay que también debe pasar ronda, pero con dudas alrededor de su seleccionador, Marcelo Bielsa; mientras que Arabia Saudí espera repetir su mejor resultado mundialista y la debutante Cabo Verde llega rebosante de ilusión.
El Grupo I, el de ranking FIFA más alto de todo el torneo, supondrá un complicado examen inicial para una Francia que se espera que alcance las rondas finales de la mano de Kylian Mbappé, que tiene al alcance ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con permiso de Leo Messi. Esta será la última Copa del Mundo para el seleccionador francés, Didier Deschamps.
La selección francesa, vigente subcampeona del mundo y aspirante a recuperar el trono que conquistó en Rusia 2018, buscará refrendar su condición de favorita en el grupo de la muerte del torneo, en el que Noruega y Senegal pueden dar la sorpresa e Irak es un rival con menor cartel que ha sido capaz de empatarle a España en el último amistoso.
La selección de Argentina comenzará su defensa del título mundial como gran favorita de un Grupo J en el que también estarán Austria, Argelia y Jordania y que derivará en unos complicados dieciseisavos de final. Los dos primeros se deberán poner frente a frente con los dos que acaben en lo más alto del Grupo H, el único de la Copa del Mundo que será integrado por dos campeones del torneo: España y Uruguay.
Sin lugar a dudas, uno de los principales atractivos de la zona del conjunto de dirige Lionel Scaloni será la presencia de Lionel Andrés Messi, encargado de alzar al cielo de Lusail el trofeo en el año 2022. El actual jugador de Inter de Miami y ocho veces ganador del Balón de Oro será el encargado de liderar a una plantilla con futbolistas repletos de experiencia a los que -una vez más- se le sumarán jóvenes talentos.
La selección argentina llega con la posibilidad de alcanzar una hazaña que se le escapó hace 36 años: conquistar dos copas del mundo consecutivas, algo que sólo lograron Italia en la década de 1930 (1934 y 1938) y Brasil entre los cincuenta y los sesenta (1958 y 1962). De lograrlo, la Albiceleste rompería así una sequía de más de seis décadas sin bicampeones mundiales, e ingresaría al selecto grupo de países que cuentan con cuatro mundiales, uno menos que Brasil, máximo ganador de la historia, el único 'penta'.
La condición de favorita del Grupo K la concentra la selección de Portugal, pero, al acecho del primer puesto, llega una ambiciosa formación de Colombia y, con la expectativa alta de dar sorpresas, dos países que prometen jugar sin complejos, la debutante Uzbekistán y República Democrática del Congo.
Más allá de los partidos, las cámaras y las luces parecen dirigirse en bloque al astro portugués Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años se apresta a jugar el sexto y último Mundial de su carrera y el deseo ferviente de ser campeón.
Finalmente, Inglaterra y Croacia parten como favoritas para liderar el Grupo L, aunque deberán estar atentas al peligro de Ghana, comandada por Antoine Semenyo e Iñaki Williams, y a la ilusión de Panamá, que disputará la segunda Copa del Mundo de su historia, a los mandos del técnico hispano-danés Thomas Christiansen.
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