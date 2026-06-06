Inicio Ciclismo Otras carreras Ciclismo Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak. Iniciar sesión EN DIRECTO: 1ª etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 días horas minutos segundos Avisar cuando empiece Eliminar de Mis avisos Sigue en directo la primera etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.