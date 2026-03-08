Luke Lamperti se impone en un ajustado sprint y se lleva la primera etapa de la París Niza 2026

Luke Lamperti (EF Education‑EasyPost) ha ganado la 1ª etapa de la París‑Niza 2026, disputada entre Achères y Carrières‑sous‑Poissy, con un tiempo total de 3h45:17, imponiéndose en un emocionante sprint final. Vito Brae (Lotto-Intermarché) y Orluis Aular (Movistar Team) han completado el podio de la jornada.

La etapa, de 170,9 km, ha combinado tramos llanos con cuatro puertos de tercera categoría en los últimos 65 km. La acción ha comenzado pronto, con seis corredores escapándose desde los primeros cinco kilómetros: Casper Pedersen, Luke Durbridge, Patrick Gamper, Max Walker, Mathis Le Berre y Sébastien Grignard. La fuga se ha mantenido unida gran parte del día, con ligeros ataques en las cotas puntuables en busca del maillot de la montaña.

A 12 km de la meta, Max Walker ha intentado despegarse en la última subida a Chanteloup-les-Vignes, pero el pelotón ha recortado rápidamente la diferencia, neutralizando a los escapados a solo 2 km de la llegada. Esto ha dejado todo listo para un esprint masivo, donde Lamperti ha demostrado su velocidad y colocación perfecta.