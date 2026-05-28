EZ DA GIRO

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¿Cuánto gastan los equipos en bidones? ¿Pueden utilizarlos tantas veces como quieran?

Bidoiak - Ez da Giro - Xabier Usabiaga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zenbat gastatzen dute taldeek bidoietan? Nahi haina erabil al ditzakete?
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