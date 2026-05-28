¿Cuánto gastan los equipos en bidones? ¿Pueden utilizarlos tantas veces como quieran?
Los bidones que utilizan en las carreras se consideran en parte una conexión entre ciclistas y aficionados. Pero, ¿cuántos utiliza un equipo del World Tour por carrera? Xabier Usabiaga ha dado a conocer este y más datos, en el programa "Ez da Giro".
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Paul Magnier se impone en la 18ª etapa, en un peligroso sprint lleno de curvas
El francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se ha impuesto en la decimoctava etapa del Giro de Italia. Esta ha terminado en un peligroso sprint con varias curvas a derecha e izquierda y suelo mojado. Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) ha sido segundo y Jonathan Milan (Lidl-Trek) tercero, ambos italianos.
El pelotón no hace prisioneros y Paul Magnier firma su triplete al sprint
El grupo principal no ha dejado hacer a las escapadas, y tras superar la última cota de la jornada, el Muro di Ca' del Poggio, los hombres más rápidos del pelotón han tenido su última oportunidad antes de Roma.
Evolución de los jóvenes ciclistas: mayor edad, menor número de victorias
Xabier Usabiaga ha analizado la evolución de los jóvenes ciclistas en el programa “Ez da Giro”. En los últimos años la tendencia ha cambiado: a medida que aumentan de edad, disminuyen los logros. Así les ha pasado a Juan Ayuso, Joshua Tarling y muchos otros. (Vídeo en Euskera)
Gran esfuerzo de Igor Arrieta y ataque y victoria de Michael Valgren, en los últimos kilómetros de la 17ª etapa del Giro
El ciclista navarro del UAE ha alcanzado a los ciclistas que iban en cabeza, Valgren y Einer Rubio; posteriormente, los hombres que llegaban por detrás han atrapado a los tres primeros; al final, Valgren ha ganado con brillantez.
Igor Arrieta: “Sabíamos que la fuga iba a ser dura; hemos intentado resolverlo lo mejor que hemos podido”
Igor Arrieta ha sido sexto en la 17ª etapa del Giro de Italia. Ha sido uno de los protagonistas de la escapada, aunque ha sido "un día duro" para ello.
El danés Michael Valgren vence en Andalo, en una etapa con Igor Arrieta de nuevo en la pomada
El de Uharte Arakil ha sido sexto. Una treintena de ciclistas, entre ellos, el navarro, ganador de etapa en este Giro, y el ecuatoriano Jhonatan Narváez, también con varias etapas en el zurrón, han formado la escapada de una jornada con asfalto mojado o húmedo.
¿Cuánto cuesta organizar una carrera del UCI World Tour?
Espectáculo sí, pero organizar una carrera de la UCI World Tour también es caro. Xabier Usabiaga nos ha explicado cuáles son los costes, poniendo como ejemplo la Itzulia y Danilith Nokere Koerse.
Exhibición de Vingegaard en Carì, donde ha ganado su cuarta etapa en este Giro, y la lucha por el pódium
Jonas Vingegaard, que lidera el Giro de Italia de 2026, ha reforzado aún más su primer puesto, en la decimosexta etapa; la jornada ha terminado en Carì, un puerto de primera categoría, y el danés no ha dado opción a sus rivales, que pugnan por los otros dos puestos del pódium.
El Visma impone su ley en Cari y Vingegaard asesta el golpe definitivo al Giro
El pelotón ha echado abajo la fuga de la jornada en las primeras rampas de la última ascensión, y el grupo principal, comandado por el Team Visma-Lease a Bike, ha impuesto un ritmo infernal en las duras rampas de Cari (11,6 km al 8%). Vingegaard se ha marchado solo a 6 kilómetros de meta y ha conseguido su cuarta victoria de etapa.