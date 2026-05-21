EZ DA GIRO

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Análisis del descenso significativo de casos de dopaje

Dopina - Xabier Usabiaga
18:00 - 20:00

Xabier Usabiaga en el programa "Ez da Giro". Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Dopin kasuen beherakada nabarmena aztergai
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KIROLAK EITB

Última actualización

Lo que antes estaba ligado al ciclismo, el dopaje, es ahora noticia. en 2007 se apostó por un ciclismo creíble y fue entonces cuando se inició la recogida de información sobre este tema. Estos son los datos que ha analizado Xabier Usabiaga en el programa “Ez da Giro”.

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