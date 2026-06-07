Vollering remonta en la última etapa para ganar su primer Giro de Italia
La ciclista neerlandesa Demi Vollering (FDJ United - Suez) se ha hecho con la maglia rosa de ganadora del Giro femenino tras la novena y última etapa, de 145 kilómetros, después de un ataque en el último puerto en el que ha logrado dejar atrás a su compatriota Anna van der Breggen (SD Worx).
La subida inicial al Montoso, de primera categoría, ha sido suficiente para seleccionar el pelotón y que solo quedaran al frente diez corredoras. En la bajada, Elisa Longo Borghini, Antonia Niedermaier y Niamh Fisher-Black han cogido una ventaja que ha llegado a ser de más de dos minutos, lo que convertía a Niedermaier (a 1:20 minutos) en líder virtual de la carrera.
Van der Breggen y Vollering han reaccionado y han colaborado por detrás hasta que, en la subida a Brondello, la del FDJ - Suez h asaltado. Vollering ha tenido piernas suficientes para alcanzar a las tres de delante y ganar la bonificación en el esprint intermedio. La victoria de etapa, en cambio, se la ha cedido en el esprint a Elisa Longo Borghini.
El podio lo han completado Niedermaier, segunda, y Van der Breggen, tercera.
Te puede interesar
Vollering se impone en la etapa reina del Giro y Van der Breggen mantiene el liderato
La presencia de una placa de hielo que podía caer sobre la carretera obligó a recortar la etapa y la carrera concluyó un kilómetro antes de coronar el Colle delle Finestre, anulando la bajada del puerto y la ascensión final a Sestriere.
Célia Gery gana al sprint una séptima etapa con susto para la líder de la carrera
Anna van der Breggen (SD Worx) ve cómo Elisa Longo Borghini (UAE) le recorta 5 segundos en la general tras haber sufrido una caída a falta de 50 kilómetros para la meta.
Elisa Balsamo completa su póker de victorias en Brescello
Se trata de un logro inédito para una ciclista italiana en los últimos 25 años. Antes que ella, ninguna italiana lograba ganar cuatro etapas en una misma edición desde 2001: solo Fabiana Luperini (1996) y Greta Zocca (2001) consiguieron la hazaña. La clasificación general se mantiene sin cambios con Van der Breggen al frente.
Vollering gana en Santo Stefano di Cadore y Van der Breggen conserva el maillot rosa
La neerlandesa del FDJ United-Suez ha superado al esprint tanto a su compatriota Van der Breggen como a la alemana Niedermaier. Van der Breggen conserva el liderato con un minuto de ventaja sobre Vollering, 1:24 sobre Niedermaier y 2:01 sobre Holmgren.
Van der Breggen acaba con el monólogo de Balsamo y asalta el maillot rosa en la cronoescalada
La neerlandesa del equipo SD Worx - Protime se ha impuesto en la crono de la cuarta etapa, de 12,7 kilómetros, disputada entre Belluno y Nevegal. Por el contrario, Elisa Balsamo ha sufrido en la subida y ha terminado a más de nueve minutos.
La italiana Elisa Balsamo sigue con su tiranía y logra su tercera victoria
La ciclista del Lidl-Trek ha vuelto a imponerse en la tercera etapa del Giro, de 156 kilómetros, disputada entre las localidades de Bibione y Buja, tras ganar un día más el esprint final.
Así ha quedado el podio del Giro de Italia 2026
Jonas Vingegaard (Visma) ha sido el ganador del Giro de Italia 2026. Felix Gall (Decathlon) ha sido segundo y Jai Hindlay (Red Bull) tercero. Por su parte, Afonso Eulálio (Bahrain) se ha llevado el maillot de mejor joven, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) el de escaladores y Paul Magnier (Soudal) el de puntos.
El Visma celebra con champán la victoria de Vingegaard en el Giro
Jonas Vingegaard ya tenía asegurada la victoria antes de disputar la última etapa del Giro de Italia. Así, su equipo se ha tomado el recorrido con tranquilidad y han aprovechado para celebrarlo con champán.
Vingegaard conquista el Giro y entra en el Olimpo del ciclismo; Milan se lleva la última etapa
Jonas Vingegaard ha ganado el Giro de Italia 2026 en Roma tras tres semanas de dominio firme, especialmente en la alta montaña, donde dejó la carrera prácticamente decidida. Con este triunfo, el danés completa la triple corona de Grandes Vueltas. Jonathan Milan, por su parte, se ha proclamado ganador de la última etapa con un espectacular sprint masivo.