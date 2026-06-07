Giro de Italia
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Vollering remonta en la última etapa para ganar su primer Giro de Italia

El podio lo han completado Niedermaier, segunda, y Van der Breggen, tercera, y la última etapa se la ha llevado Longo Borghini.
Demi Vollering
Demi Vollering. Foto: FDJ-SUEZ
Euskaraz irakurri: Volleringek erakustaldia eman du azken etapan bere lehen Giroa irabazteko
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

La ciclista neerlandesa Demi Vollering (FDJ United - Suez) se ha hecho con la maglia rosa de ganadora del Giro femenino tras la novena y última etapa, de 145 kilómetros, después de un ataque en el último puerto en el que ha logrado dejar atrás a su compatriota Anna van der Breggen (SD Worx).

La subida inicial al Montoso, de primera categoría, ha sido suficiente para seleccionar el pelotón y que solo quedaran al frente diez corredoras. En la bajada, Elisa Longo Borghini, Antonia Niedermaier y Niamh Fisher-Black han cogido una ventaja que ha llegado a ser de más de dos minutos, lo que convertía a Niedermaier (a 1:20 minutos) en líder virtual de la carrera.

Van der Breggen y Vollering han reaccionado y han colaborado por detrás hasta que, en la subida a Brondello, la del FDJ - Suez h asaltado. Vollering ha tenido piernas suficientes para alcanzar a las tres de delante y ganar la bonificación en el esprint intermedio. La victoria de etapa, en cambio, se la ha cedido en el esprint a Elisa Longo Borghini.

El podio lo han completado Niedermaier, segunda, y Van der Breggen, tercera. 

Clasificación de la etapa

Results powered by FirstCycling.com

Clasificación general

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UCI World Tour Mujeres deportistas Ciclismo Giro de Italia Demi Vollering

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