Vollering remonta en la última etapa para ganar su primer Giro de Italia

La subida inicial al Montoso, de primera categoría, ha sido suficiente para seleccionar el pelotón y que solo quedaran al frente diez corredoras. En la bajada, Elisa Longo Borghini, Antonia Niedermaier y Niamh Fisher-Black han cogido una ventaja que ha llegado a ser de más de dos minutos, lo que convertía a Niedermaier (a 1:20 minutos) en líder virtual de la carrera.

Van der Breggen y Vollering han reaccionado y han colaborado por detrás hasta que, en la subida a Brondello, la del FDJ - Suez h asaltado. Vollering ha tenido piernas suficientes para alcanzar a las tres de delante y ganar la bonificación en el esprint intermedio. La victoria de etapa, en cambio, se la ha cedido en el esprint a Elisa Longo Borghini.

El podio lo han completado Niedermaier, segunda, y Van der Breggen, tercera.