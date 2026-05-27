Evolución de los jóvenes ciclistas: mayor edad, menor número de victorias
Xabier Usabiaga ha analizado la evolución de los jóvenes ciclistas en el programa “Ez da Giro”. En los últimos años la tendencia ha cambiado: a medida que aumentan de edad, disminuyen los logros. Así les ha pasado a Juan Ayuso, Joshua Tarling y muchos otros. (Vídeo en Euskera)
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Gran esfuerzo de Igor Arrieta y ataque y victoria de Michael Valgren, en los últimos kilómetros de la 17ª etapa del Giro
El ciclista navarro del UAE ha alcanzado a los ciclistas que iban en cabeza, Valgren y Einer Rubio; posteriormente, los hombres que llegaban por detrás han atrapado a los tres primeros; al final, Valgren ha ganado con brillantez.
Igor Arrieta: “Sabíamos que la fuga iba a ser dura; hemos intentado resolverlo lo mejor que hemos podido”
Igor Arrieta ha sido sexto en la 17ª etapa del Giro de Italia. Ha sido uno de los protagonistas de la escapada, aunque ha sido "un día duro" para ello.
El danés Michael Valgren vence en Andalo, en una etapa con Igor Arrieta de nuevo en la pomada
El de Uharte Arakil ha sido sexto. Una treintena de ciclistas, entre ellos, el navarro, ganador de etapa en este Giro, y el ecuatoriano Jhonatan Narváez, también con varias etapas en el zurrón, han formado la escapada de una jornada con asfalto mojado o húmedo.
¿Cuánto cuesta organizar una carrera del UCI World Tour?
Espectáculo sí, pero organizar una carrera de la UCI World Tour también es caro. Xabier Usabiaga nos ha explicado cuáles son los costes, poniendo como ejemplo la Itzulia y Danilith Nokere Koerse.
Exhibición de Vingegaard en Carì, donde ha ganado su cuarta etapa en este Giro, y la lucha por el pódium
Jonas Vingegaard, que lidera el Giro de Italia de 2026, ha reforzado aún más su primer puesto, en la decimosexta etapa; la jornada ha terminado en Carì, un puerto de primera categoría, y el danés no ha dado opción a sus rivales, que pugnan por los otros dos puestos del pódium.
El Visma impone su ley en Cari y Vingegaard asesta el golpe definitivo al Giro
El pelotón ha echado abajo la fuga de la jornada en las primeras rampas de la última ascensión, y el grupo principal, comandado por el Team Visma-Lease a Bike, ha impuesto un ritmo infernal en las duras rampas de Cari (11,6 km al 8%). Vingegaard se ha marchado solo a 6 kilómetros de meta y ha conseguido su cuarta victoria de etapa.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 20 del Giro de Italia de 2026: Gemona del Friuli-Piancavallo (200 km)
En los últimos setenta kilómetros de la penúltima etapa del 109º Giro de Italia, los corredores deberán ascender en dos ocasiones el duro puerto de Piancavallo, de primera categoría; ahí termina la jornada, en la que, a falta únicamente del paseo triunfal por Roma del día siguiente, prácticamente todo quedará decidido en la carrera.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 19 del Giro de Italia de 2026: Feltre-Alleghe (151 km)
Es una durísima etapa alpina en Dolomitas con seis ascensiones consecutivas y aproximadamente 5000 metros de desnivel.
Joseba Beloki: “Está siendo un Giro muy raro"
Joseba Beloki, exciclista y padre de Markel Beloki, que compite en el Giro, ha hecho un análisis de las dos primeras semanas de carrera. Destaca que ha sido un Giro que ha ido "con rapidez" y prevé pocos movimientos en las etapas que quedan.