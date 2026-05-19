¿Quién es el mejor especialista en contrarreloj? Datos a tener en cuenta
Hemos hablado sobre los especialistas en contrarreloj, con Xabier Usabiaga. Para unos los ciclistas de antes son los mejores, para otros, los actuales. Los recursos y la tecnología han cambiado mucho en los últimos años, y aunque hemos analizado los datos, el debate sigue abierto. (Vídeo en Euskara)
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Victoria de Filippo Ganna en la contrarreloj del Giro; Eulálio sigue como líder, con Vingegaard segundo y Beloki décimo
El ciclista italiano del Netcompany INEOS, un gran especialista en las etapas contrarreloj, ha ganado con gran autoridad en Massa; Jonas Vingegaard no ha podido enfundarse la maglia rosa, que continúa vistiendo Afonso Eulálio, y Markel Beloki se ha situado en la décima posición de la general.
Ganna se adjudica con autoridad la crono larga del Giro, y Eulálio resiste ante Vingegaard
El especialista italiano ha sido el más fuerte en la lucha contra el crono de 42 kilómetros, disputada entre las localidades de Viareggio y Massa. Por su parte, el ciclista danés, gran favorito para la victoria final, no ha conseguido arrebatar el liderato al portugués.
Markel Beloki: “El ritmo de la última subida ha sido muy rápido"
El ciclista alavés Markel Beloki (EF Education) ha realizado un gran trabajo en la 9ª etapa del Giro, en la que ha finalizado en 16ª posición, a 1 minuto y 12 segundos del ganador Jonas Vingegaard (Visma).
Subida final de la 9ª etapa del Giro de Italia con victoria de Jonas Vingegaard
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) se ha impuesto en solitario en la novena etapa del Giro de Italia, disputada entre Cervia y Corno alle Scale, después de dejar atrás a Felix Gall (Decathlon) en la subida final. El tercero en la meta ha sido el gregario del danés Davide Piganzoli.
Vingegaard no falla y se impone en la subida al Corno Alle Scale
Giulio Ciccone lo ha intentado desde lejos, pero Jonas Vingegaard y Felix Gall lo han cazado a dos kilómetros de meta, donde, finalmente, se ha impuesto en solitario el ciclista danés. Afonso Eulalio ha logrado mantener el maillot de líder, mientras que Giulio Pellizzari se ha dejado más de un minuto.
EN DIRECTO: 9ª etapa del Giro de Italia, Cervia-Corno alle Scale
Emisión en directo de la 9ª etapa del Giro de Italia 2026 entre Cervia y Corno alle Scale (184 kms).
Último kilómetro de la 8ª etapa del Giro de Italia ganado por Narváez
El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) se ha impuesto en solitario en la 8ª etapa del Giro de Italia. Así ha sido el último kilometro disputado en la llegada a Fermo.
Jhonatan Narváez firma un doblete en el Giro de Italia
El ecuatoriano Jhonatan Narváez ha cruzado en solitario la línea de meta situada cuesta arriba en la ciudad de Fermo para sumar su segunda victoria en esta edición del Giro. El noruego Andreas Leknessund ha sido segundo, mientras que en la general no ha habido cambios.
¿Cuántos días de carrera deberían tener los ciclistas?
Teniendo en cuenta los días de carrera que los ciclistas tienen encima al comenzar el Giro, es muy evidente la diferencia que hay con respecto a los corredores de antes. Entrenan mucho, pero los días de carrera son mucho menos. ¿Habría que mantener un número mínimo de días?