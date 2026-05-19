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¿Quién es el mejor especialista en contrarreloj? Datos a tener en cuenta

Erlojupeko espezialistarik onena - Xabier Usabiaga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Nor da erlojupeko espezialistarik onena? Kontuan hartzeko datuak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Hemos hablado sobre los especialistas en contrarreloj, con Xabier Usabiaga. Para unos los ciclistas de antes son los mejores, para otros, los actuales. Los recursos y la tecnología han cambiado mucho en los últimos años, y aunque hemos analizado los datos, el debate sigue abierto. (Vídeo en Euskara)

Ciclismo Giro de Italia

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