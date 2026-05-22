Giro de Italia
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Airbag en la ropa, medida contra las caídas en el ciclismo

18:00 - 20:00
No es un programa de Giro. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Airbag-a arropan, erorikoen aurkako neurria txirrindularitzan
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclismo siempre ha sido de caídas, pero los ciclistas van cada vez más rápido y eso repercute también en las caídas, causando mayores daños, por lo que se está investigando la colocación de airbag en su ropa.

Ciclismo Giro de Italia

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