EZ DA GIRO

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Xabier Usabiaga analiza la decadencia que está viviendo el ciclismo italiano

Usabiaga - Italiako Txirrindularitza
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Italiako txirrindularitzak bizi duen gainbehera aztertu du Xabier Usabiagak
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclismo italiano no está viviendo sus mejores momentos. Para mostrar esa decadencia, Xabier Usabiaga ha comparado los datos de los últimos años en el programa “Ez da Giro”. (Vídeo en Euskara)

Xabier Usabiaga analiza las concentraciones de altura
¿Qué es la Endofibrosis?
Ciclismo Giro de Italia

Te puede interesar

Igor Arrieta helmugan Giroa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los locos últimos kilómetros de la etapa que ha ganado Igor Arrieta: caída del navarro, caída de Eulálio, confusión de Arrieta… ¡y victoria!

Los últimos trece kilómetros de la quinta etapa del Giro de Italia de 2026 han sido de infarto: Igor Arrieta, que iba escapado con Alfonso Eulálio, se ha caído; luego, se ha caído Eulálio; a falta de muy poco, el navarro se ha equivocado de camino; y, al final, el de Uharte Arakil ha atrapado al portugués y se ha hecho brillantemente con el triunfo.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X