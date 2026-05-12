Analizamos las concentraciones de altura con Xabier Usabiaga

El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) se ha impuesto en la segunda etapa del Giro de Italia. Aunque Vingegaard, Pellizzi y Van Eetvelt han marcado la escapada del día, el vencedor de la etapa se ha decidido al sprint. El final ha sido muy ajustado, pero Silva se ha impuesto. Segundo ha sido el alemán Florian Stork (Tudor) y tercero el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).