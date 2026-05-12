"EZ DA GIRO"

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Analizamos las concentraciones de altura con Xabier Usabiaga

Altuera kontzentrazioak - Usabiaga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Xabier Usabiaga, altuera kontzentrazioak aztergai
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KIROLAK EITB

Última actualización

Han pasado años desde que todos y cada uno de los equipos y ciclistas realizan concentraciones de altura. Xabier Usabiaga nos ha explicado en el programa “Ez da Giro” qué son y, en concreto, qué coste tienen. (Vídeo en Euskera)

Ciclismo Giro de Italia

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09 May 2026, Bulgaria, Veliko Tarnovo: Uruguayan cyclist Guillermo Thomas Silva Coussan of XDS Astana Team celebrates as he crosses the finish line to win the second stage of the winner during Stage 2 of the Giro d'Italia 2026 cycling race, 221 km from Burgas to Veliko Tarnovo. Photo: Gian Mattia D'alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa Gian Mattia D'alberto/LaPresse v / DPA 09/5/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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Hace  min.

Guillermo Thomas Silva se enfunda el maillot de líder tras imponerse en la segunda etapa del Giro

A 23 kilómetros del final se ha registrado una montonera que ha afectado a una treintena de corredores, entre ellos el líder del UAE, Adam Yates, que se ha dejado más de 13 de minutos en la línea de meta. Además, Jay Vine (UAE), Marc Soler (UAE), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Aleksandr Vlasov (Bora), Matteo Moschetti (Pinarello) y Adne Holter (Uno-X Mobility) han tenido que abandonar la carrera.

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