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Xabier Usabiaga analiza cómo ha cambiado el camino para convertirse en ciclista profesional

Haztegiko euskal ziklistak - Xabier Usabiaga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Txirrindulari profesional bihurtzeko bidea nola aldatu den aztertu du Xabier Usabiagak
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KIROLAK EITB

Última actualización

En los últimos años se ha acelerado el camino para que los ciclistas se conviertan en profesionales. Xabier Usabiaga nos ha explicado que muchos pasan desde junior directamente a profesionales, pero no siempre. Otros muchos acuden a las canteras de los equipos del World Tour, donde hemos encontrado a muchos ciclistas vascos.

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