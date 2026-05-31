Giro de Italia
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El Visma celebra con champán la victoria de Vingegaard en el Giro

VISMA BEBIENDO CHAMPÁN
18:00 - 20:00
Ciclistas del Visma. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Vismak xanpainarekin ospatu du Vingegaarden garaipena Giroan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Jonas Vingegaard ya tenía asegurada la victoria antes de disputar la última etapa del Giro de Italia. Así, su equipo se ha tomado el recorrido con tranquilidad y han aprovechado para celebrarlo con champán.

Ciclismo Giro de Italia Jonas Vingegaard

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