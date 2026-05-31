El Visma celebra con champán la victoria de Vingegaard en el Giro

Llegada de un pelotón a Roma en la última etapa del Giro de Italia Cuando quedaba el último kilómetro se han iniciado los movimientos y los últimos metros de la etapa se han disputado en un apretadísimo esprint en el que el italiano Jonathan Milan , del Lidl-Trek, ha sido el más rápido, con Giovani Lonardi (Polti) segundo y Paul Penhoet (Groupama) tercero.