"EZ DA GIRO"

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¿Qué es la Endofibrosis?

Endofibrosia - Xabier Usabiaga (Ez da Giro)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zer da Endofibrosia?
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KIROLAK EITB

Última actualización

Xabier Usabiaga ha explicado en el programa "Ez da Giro" de hoy qué es la endofribosis, una enfermedad que, aunque no es muy habitual, cada vez sufren más ciclistas.

Xabier Usabiaga analiza las concentraciones de altura
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Los locos últimos kilómetros de la etapa que ha ganado Igor Arrieta: caída del navarro, caída de Eulálio, confusión de Arrieta… ¡y victoria!

Los últimos trece kilómetros de la quinta etapa del Giro de Italia de 2026 han sido de infarto: Igor Arrieta, que iba escapado con Alfonso Eulálio, se ha caído; luego, se ha caído Eulálio; a falta de muy poco, el navarro se ha equivocado de camino; y, al final, el de Uharte Arakil ha atrapado al portugués y se ha hecho brillantemente con el triunfo.
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