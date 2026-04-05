Hauek dira 2026ko Itzuliko izarrak!
2026ko Itzulia hastear denean, parte-hartzaileen aurkezpena egin dute gaur. 22 taldek hartuko dute parte aurten euskal errepideetatik 810 kilometro egingo dituen lasterketan, eta, besteak beste, Mikel Landa, Ion Izagirre, Alex Aranburu eta Pello Bilbao izango dira horien artean.
Koefiziente aerodinamikoa: txirrindularien benetako amesgaiztoa, erlojupekoetan
2026ko Euskal Herriko Itzuliko lehenengo etapa erlojupekoa da; 13,9 kilometro ditu, eta Bilbon hasi eta amaituko da. Koefiziente aerodinamikoa zer den azaldu digu Xabier Usabiagak; horren bidez, ziklisten asmoa da, euren tamaina eta bizikletaren gainean duten postura kontua izanik, aireari ahalik eta oztoporik txikiena ezartzea.
Badator 2026ko Itzulia, luxuzko kartel batekin, eta mendia protagonista nagusi duela
Del Toro, Ayuso, Lipowitz, Roglic, Mikel Landa eta Ion Izagirre txirrindulariek, besteak beste, 809 kilometroko ibilbidea, 29 mendate puntuagarri eta 16.000 metroko desnibela gainditu beharko dituzte.
Zer ekarriko digu 2026ko Itzuliak? Xabier Usabiagak etapa guztietako gakoak helaraziko dizkigu
Bilboko erlojupekoa, Aralarretik Lekunberriraino eramango duen jaitsiera, Basauriko eta Galdakaoko jardunaldiak, Eibarreko etapa oso gogorra (Krabelin igo beharko dute), eta azken eguna, Bergarakoa; Xabier Usabiagak probako jardunaldi bakoitzean oso garrantzitsuak izan ahal diren hainbat kontu zehaztuko dizkigu.
Mikel Landa izango da Soudal Quick-Step taldearen liderra Itzulian
Kevin Hulsmans Soudal Quick-Step taldeko kirol zuzendariak adierazi duenez, "etxean korritzeak aparteko motibazioa" emango dio txirrindulari arabarrari.
Itzulia, hastear! Zenbat pisatzen du bizikleta batek? Zenbat balio du guztira?
2026ko Euskal Herriko Itzulia astelehenean hasiko da, Bilbon. Xabier Usabiagak, bideo honetan, azaldu digu zenbat pisatzen duen eta zenbat balio duen lasterketan izango diren txirrindulariek erabiliko dituzten bizikletek.
2026ko Euskal Herriko Itzulia: txirrindularien behin-behineko zerrenda
Joao Almeida iazko irabazlea ez da Itzuliaren 65. ekitaldian izango. Aurten, Isaac del Toro, Juan Ayuso, Primoz Roglic, Mikel Landa, Pello Bilbao edo Ion Izagirre dira, besteak beste, txapela bereganatzeko faborito nagusiak.
Roglic, Ayuso, Del Toro, Aranburu, Landa, Pello Bilbao eta Izagirre 2026ko Euskal Herriko Itzulian izango dira
Lasterketak 65. ekitaldia izango du jokoan, apirilaren 6tik 11ra bitartean; ostegunean aurkeztu dute, ofizialki. Sei etapa izango dira ibilbidean, eta, guztira, txirrindulariek 29 mendate puntuagarri igo beharko dituzte.
Itzuliak denbora-sari moduan segundo gehiago izango ditu jokoan lineako etapetan
Red Bull Kilometroak sei, lau eta bi segundo eskainiko dizkie jardunaldi bakoitzean bere pankartaren azpitik gurutzatzen duten lehen hiru txirrindulariei. Beste esprint bereziak hiru, bi eta segundo bat emango ditu, eta helmugak hamar, sei eta lau.
2026ko Euskal Herriko Itzuliko 6. etaparen profila eta ibilbidea: Goizper-Antzuola—Bergara (135,4 km)
“Azken etapa ez da tramite hutsa izango”, ohartarazi dute Itzuliaren antolatzaileek, lehiako seigarren eta azken egunak zer ekarri ahal duen aztertuta. Asentzio, Elosua eta Azkarate bina aldiz igoko dituzte, eta, guztira, hiru igoera 2. mailakoak izango dira: “Sailkapen nagusia estu-estu egotekotan”, adierazi du Itzuliak, “etengabeko markaketak izango dira; urrundik azkeneko erasoa jotzeko aukera balia lezake baten batek, halaber”.