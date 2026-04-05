¡Estas son las estrellas de la Itzulia 2026!
La Itzulia Basque Country 2026 está a punto de comenzar, con la presentación de los equipos. 22 equipos tomarán parte en la carrera que se disputará a lo largo de 810 kilómetros y en la que estarán, entre otros, Mikel Landa, Ion Izagirre, Alex Aranburu y Pello Bilbao.
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El coeficiente aerodinámico, la gran pesadilla de los ciclistas en cada contrarreloj
La primera etapa de la Itzulia Basque Country de 2026 es una contrarreloj de 13,9 kilómetros, con salida y llegada en Bilbao; Xabier Usabiaga nos explica qué es el coeficiente aerodinámico, con el que los corredores tratan de ofrecer la menos resistencia posible al aire, ajustando su postura sobre la bicicleta.
Llega la Itzulia 2026, con un cartel de lujo y la montaña como grandes protagonistas
Del Toro, Ayuso, Lipowitz, Roglic, Mikel Landa y Ion Izagirre, entre otros, se enfrentan a un exigente recorrido de 809 kilómetros, 29 puertos puntuables y más de 16.000 metros de desnivel en total.
¿Qué nos vamos a encontrar en la Itzulia de 2026? Xabier Usabiaga nos desvela las claves de cada etapa
La contrarreloj de Bilbao, el descenso que va desde Aralar hasta Lekunberri en la segunda etapa, las jornadas de Basauri y de Galdakao, la dura etapa de Eibar, con la ascensión a Krabelin, y el último día, en Bergara; Xabier Usabiaga va a detallarnos varios aspectos que pueden ser cruciales en cada jornada de carrera.
Mikel Landa liderará al Soudal Quick-Step en la Itzulia
El director deportivo de Soudal Quick-Step, Kevin Hulsmans, ha asegurado que correr en casa le dará al ciclista alavés "una motivación extra".
¿Cuánto pesa una bicicleta como las de la Itzulia? ¿Cuánto cuesta en total?
La Itzulia Basque Country de 2026 comienza el lunes, en Bilbao. Xabier Usabiaga nos explica, en este vídeo, qué peso y qué precio tienen las bicicletas que utilizan los ciclistas que van a participar en la carrera.
Lista provisional de corredores y dorsales de la Itzulia Basque Country de 2026
Joao Almeida, ganador en 2025, no va a disputar la 65ª edición de la Itzulia; ciclistas como Isaac del Toro, Juan Ayuso, Primoz Roglic, Mikel Landa, Pello Bilbao o Ion Izagirre son los principales candidatos a suceder al corredor del UAE.
“Itzuliko naiz”, de Momak, canción oficial de la Itzulia Basque Country de 2026
La canción acompañará la carrera en sus distintos soportes y actos oficiales, en todos los días de la prueba. Desde la organización, destacan la apuesta por bandas locales y por conectar el ciclismo con otras expresiones culturales del territorio.
Roglic, Ayuso, Del Toro, Aranburu, Landa, Pello Bilbao e Izagirre estarán en la Itzulia Basque Country de 2026
La carrera, que pone en juego, del 6 al 11 de abril, su edición número 65, ha sido presentada este jueves. En las seis etapas que completan el recorrido, los ciclistas deberán ascender 29 puertos puntuables.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 6 de la Itzulia 2026: Goizper-Antzuola-Bergara (135,4 km)
“La última etapa no es un trámite”, avisa la organización de la Itzulia, al analizar lo que puede dar de sí el sexto y último día de competición. Asentzio, Elosua y Azkarate se suben dos veces cada uno, y, en total, tres de las seis ascensiones son de 2ª categoría: “Si la general llega ajustada”, señala la Itzulia, “será un día de marcajes constantes; también puede ser una oportunidad para un último intento desde lejos”.