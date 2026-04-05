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¡Estas son las estrellas de la Itzulia 2026!

Mikel Landa Itzulia aurkezpena
18:00 - 20:00
Mikel Landa en la presentación. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Hauek dira 2026ko Itzuliko izarrak!
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Itzulia Basque Country 2026 está a punto de comenzar, con la presentación de los equipos. 22 equipos tomarán parte en la carrera que se disputará a lo largo de 810 kilómetros y en la que estarán, entre otros, Mikel Landa, Ion Izagirre, Alex Aranburu y Pello Bilbao.

UCI World Tour Ciclismo Itzulia Basque Country

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Hace  min.

Recorrido, perfil y horario de la etapa 6 de la Itzulia 2026: Goizper-Antzuola-Bergara (135,4 km)

“La última etapa no es un trámite”, avisa la organización de la Itzulia, al analizar lo que puede dar de sí el sexto y último día de competición. Asentzio, Elosua y Azkarate se suben dos veces cada uno, y, en total, tres de las seis ascensiones son de 2ª categoría: “Si la general llega ajustada”, señala la Itzulia, “será un día de marcajes constantes; también puede ser una oportunidad para un último intento desde lejos”.
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