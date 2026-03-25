Agirre, Alustiza, Bizkarra, Juaristi, Lastra, Martin eta Mintegi, Euskaltel Euskadiko txirrindulariak Itzulian

Lasterketa apirilaren 6an hasiko da, Bilbon, eta 6 etapa izango ditu. Azken jardunaldia, apirilaren 11n, larunbatez, Antzuola eta Bergara artean jokatuko da.

Euskaltel Euskadi taldearen aurkezpena, Itzuliari begira.
EITB

Jon Agirre, Nico Alustiza, Mikel Bizkarra, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Gotzon Martin eta Iker Mintegi dira 2026ko Itzulia jokatuko duten Euskaltel Euskadiko zazpi txirrindulariak. Hala jakinarazi du talde laranjak asteazken honetan egindako aurkezpenea. 

Horrez gain, "Lehen taupadatik gailurreraino" lelopean Kukuxumusuk diseinatutako kamiseta berezia ere aurkeztu dute. Ekitaldian zehaztu dutenez, 25.000 kamiseta inguru banatuko ditu lasterketan.

Jon Ander de las Fuentes, Euskalteleko presidentea; Pablo Urtasun, Euskaltel Euskadiko kirol zuzendaria, eta Nico Alustiza, Txomin Juaristi, Gotzon Martin eta Iker Mintegi txirrindulariak izan dira aurkezpenean.

Itzulia apirilaren 6an hasiko da, Bilbon, eta Bergaran amaituko da, apirilaren 11n, larunbata. 

Zure interesekoa izan daiteke

2026ko Euskal Herriko Itzuliko 5. etaparen profila eta ibilbidea: Eibar-Eibar (176,2 km)

Eibarrekoa, ziurrenik, aurtengo Euskal Herriko Itzuliko etapa nagusia da. Luzeena da, eta, ibilbidean, zortzi mendate ditu; horietako hiru, hain zuzen Azurki, Krabekin eta Izua, 1. mailakoak dira. “Aurreikuspena da faborito nagusien arteko erasoak izatea; kontuan izateko moduko aldeak markatzeko aukera dago, eta azken emaitza, hein handi batean, zehaztuta gera liteke”, diote lasterketako antolatzaileek.

