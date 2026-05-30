TORNEO SAN FERMÍN 2026

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Jaka vence a Amiano gracias a su experiencia (22-17)

San Fermin Torneoa
18:00 - 20:00

Erik Jaka y Unai Amiano. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Jakak esperientziari esker garaitu du Amiano (22-17)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Erik Jaka y Unai Amiano han medido sus fuerzas en Orozko, en los dieciseisavos de final del Torneo San Fermín del Cuatro y Medio. Aunque el joven Amiano ha plantado cara y ha tratado de acercarse en el marcador, Jaka ha sabido aprovechar su experiencia y ha acabado llevándose la victoria por 22-17.

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