Jaka vence a Amiano gracias a su experiencia (22-17)

Erik Jaka y Unai Amiano han medido sus fuerzas en Orozko, en los dieciseisavos de final del Torneo San Fermín del Cuatro y Medio. Aunque el joven Amiano ha plantado cara y ha tratado de acercarse en el marcador, Jaka ha sabido aprovechar su experiencia y ha acabado llevándose la victoria por 22-17.