Jaka vence a Amiano gracias a su experiencia (22-17)
Erik Jaka y Unai Amiano han medido sus fuerzas en Orozko, en los dieciseisavos de final del Torneo San Fermín del Cuatro y Medio. Aunque el joven Amiano ha plantado cara y ha tratado de acercarse en el marcador, Jaka ha sabido aprovechar su experiencia y ha acabado llevándose la victoria por 22-17.
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Argentina acoge del 6 al 12 de abril el XI Campeonato del Mundo absoluto de pelota. Este viernes se ha presentado en Abadiño el grupo de 22 pelotaris que integran la expedición de la Euskal selekzioa y que aspira a lo máximo en todas las modalidades.
Enara Gaminde: "He cumplido un sueño al representar a Euskal Herria y llevarlo a lo más alto"
Enara Gaminde ha ganado dos txapelas en la Liga de las Naciones. Diez minutos después de imponerse en la final manomanista volvió a salir a la cancha junto a Olatz Arrizabalaga, y se hicieron con la txapela por parejas. Pero las finales femeninas de mano no fueron oficiales.
La Euskal Selekzioa inicia la Liga de Naciones con dos victorias
En pelota, Arrizabalaga y Gaminde han derrotado a Zabaleta y Capella (selección española) en el primer partido de parejas femenino (4-10 y 6-10). En pala corta, en cambio, Gaubeka e Imanol han derrotado a Francia en tres sets (14-15, 15-12 y 3-10).
Jaka e Iztueta, campeones del Torneo San Mateo
Jaka e Iztueta han ganado 18-22 a Altuna y Ezkurdia en la final del Torneo San Mateo. La primera mitad del partido ha sido muy igualada, pero a partir de ahí la pareja azul ha sido superior.
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Jaka e Iztueta superan a Larrazabal y Mariezkurrena en Logroño (22-13)
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Artola y Salaverri vencen a Zubizarreta y Albisu para estar en el torneo San Mateo (22-15)
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Clasificaciones, resultados y calendario del Másters CaixaBank 2025
El torneo comenzará el fin de semana del 18 de julio y finalizará el 14 de septiembre con la final que se jugará en el Navarra Arena.