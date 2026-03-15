Finalerdia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Laso eta Albisu izango dira Altuna eta Ezkurdiaren aurkariak Binakako final handian

Baikoko bikoteak Elordi eta Zabaleta kanporatu ditu (21-22), 21-17ko emaitza iraulita.

Laso-Albisu
18:00 - 20:00
Laso eta Albisu garaipena ospatzen. Irudia: EITB.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Unai Lasok eta Jon Ander Albisuk Binakako Txapelketako finala jokatuko dute martxoaren 29an Jokin Altuna eta Joseba Ezkurdiaren aurka.

Baikoko bikoteak finalerdi ikusgarri bezain estua irabazita lortu du finalerako txartela, Aitor Elordi eta Jose Javier Zabaleta mendean hartuta (21-22), Logroñono Adarraga pilotalekuan.

Polemika ere ez da falta izan. Laso aldageletara joan da partida 21 eta 20 izan denean, eta Aitor Elordi oso kexu agertu da Baikoko pilotaria, bere hitzetan, beharrezkoa den baimena eskatu gabe atera baita kantxatik. 

Finalerdia gorri hasi da, Elordi eta Zabaleta 3-0 aurreratu baitira lehen minutuetan. Hala ere, aurkariek berehala konpondu dute egoera eta 4na eta 5na jarri dira eta hortik aurrerako aldeak ez dira oso zabalak izan.

15 tantora berdindu ostean, 18 eta 15 aurreratu dira berriro gorriak eta finalerako bidea gertuago izan dute. Laso, hala ere, bikain aritu da aurrean, eta Albisuk ere bere onena eman du atzeko koadroetan, azken txanpan arazo fisikoak izan dituen arren.

21 eta 17 aurreratu dira Elordi eta Zabaleta. Dena alde izan dute hor finalera sailkatzeko. Baina Baikoko bikoteak ez du amore eman. 21-20koarekin Laso aldageletara joan da, aurkarien haserrea piztuz, antza, beharrezkoa den baimena eskatu gabe joan delako.

21 tantora berdinduta

Finalerdia 21 tantora berdindu dute Lasok eta Albisuk eta azkenean garaipena eta finalerako txartela eraman dute, 0 eta 5eko azken partzial bikaina lortuta.

Ondorioz, martxoaren 29an Nafarroa Arenan jokatuko den finalean, Altuna-Ezkurdia eta Laso-Albisu bikoteak izango dira, nor baino nor gehiago. 

 

Jose Javier Zabaleta Binakakoa Unai Laso Jon Ander Albisu Pilota Aitor Elordi

Publizitatea
X
Publizitatea
X