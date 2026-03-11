BINAKAKO TXAPELKETA
Jon Ander Albisuren eskuak onera egin du eta igandeko finalerdia jokatuko du

18:00 - 20:00
Albisu, Laso, Elordi eta Zabaleta Logroñoko Adarraga pilotalekuan egindako materiak aukeraketan. Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Igandeko finalerdiko material aukeraketa egin dute gaur Adarragan, Logroñon. Albisuren eskuin eskua izan da mintzagai nagusia. Ataundarrak aitortu digunez, “sentsazioak onak dira, hobera egin dit”, baina “zaila izango da %100ean iristea”.

