CAMPEONATO DE PAREJAS
La mano de Jon Ander Albisu mejora y jugará la semifinal del domingo

18:00 - 20:00

Albisu, Laso, Elordi y Zabaleta durante la elección de material realizada en el frontón Adarraga de Logroño. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Jon Ander Albisuren eskuak onera egin du eta igandeko finalerdia jokatuko du
author image

EITB

Última actualización

Se ha realizado la selección de material para la semifinal del domingo, en el Adarraga, en Logroño. La mano derecha de Albisu ha sido el gran tema de conversación. El de Ataun ha reconocido que "las sensaciones son buenas, me ha mejorado", pero que "será difícil llegar al 100%".

Jose Javier Zabaleta Parejas Pelota a mano Unai Laso Jon Ander Albisu Pelota Aitor Elordi

