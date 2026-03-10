Binakako finala
Altunaren eta Ezkurdiaren iritziz, "errespetu falta" da Nafarroa Arenan entrenatzeko aukerarik ez izatea

Ezkurdia, Altuna, finalerako entrenamenduei buruz
18:00 - 20:00
Ezkurdia eta Altuna, gaurko material hautaketan. Irudia: EITB Media
author image

EITB

Azken eguneratzea

Laura Pausiniren kontzertua dela eta Altuna-Ezkurdiak eta klasfikatzen den bigarren bikoteak ezin izango dute Nafarroa Arenan entrenatu finala baino lehen. Hau da finalistek gaiaren inguruan duten iritzia.

Binakakoa Pilota Esku-pilota Nafarroa Arena Joseba Ezkurdia Jokin Altuna

