Altuna y Ezkurdia consideran una "falta de respeto" no poder entrenar en el Navarra Arena

Ezkurdia, Altuna, finalerako entrenamenduei buruz
18:00 - 20:00
Ezkurdia y Altuna, en la selección de material de hoy. Imagen: EiTB Media
Euskaraz irakurri: Altunaren eta Ezkurdiaren iritziz, "errespetu falta" da Nafarroa Arenan entrenatzeko aukerarik ez izatea
author image

EITB

Última actualización

Con motivo del concierto de Laura Pausini Altuna-Ezkurdia y la segunda pareja clasificada, no podrán entrenar en el Navarra Arena antes de la final. Esta es la opinión de los finalistas sobre el tema.

