Altunak ez du erabaki asteburuan jokatzeko moduan izango den

Iztueta, Jaka, Altuna eta Ezkurdia Tolosako Beotibar frontoian egin den material aukeraketan.

Altuna III-Ezkurdia eta Jaka-Iztueta bikoteek asteburu honetan jokatuko duten Binakako Txapelketako finalerdietako partidarako materiala hautatu dute astearte honetan, Tolosako Beotibar frontoian. Jokin Altunak aitortu duenez, ez daki ziur jokatzeko moduan izango den ala ez, eskuak minduta dituelako. 

