Altuna no sabe si jugará el fin de semana contra Jaka-Iztueta

Jokin Altuna, en la selección de material de hoy
Euskaraz irakurri: Altunak ez du erabaki asteburuan jokatzeko moduan izango den
Altuna III-Ezkurdia y Jaka-Iztueta han seleccionado este martes el material para el partido de semifinales del Campeonato de Parejas que disputarán este fin de semana en el frontón Beotibar de Tolosa. Jokin Altuna ha reconocido que no sabe si jugará el partido debido a las molestias que tiene en la mano.

Joseba Ezkurdia Parejas Erik Jaka Jokin Altuna Martxel Iztueta

