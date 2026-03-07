BINAKAKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Elordik eta Zabaletak garaipen garrantzitsua eskuratu dute Jakaren eta Iztuetaren aurka (11-22)

Elordi-Zabaleta
18:00 - 20:00
Elordi eta Zabaleta. Argazkia: Eitb
author image

EITB

Azken eguneratzea

Elordik eta Zabaletak 11-22 garaitu dituzte Jaka eta Iztueta finalerdietako ligaxkako bigarren jardunaldian. Garaipen honekin, finalera iristeko borrokan garaipen garrantzitsua eskuratu dute aspekoek; baikoko bikotea, berriz, ia aukerarik gabe gelditu da bi partidak galdu ostean.

Jose Javier Zabaleta Binakakoa Aspe Pilota Pilota Aitor Elordi

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X