Binakako Txapelketa
Elordi-Zabaleta eta Jaka-Iztueta bikoteek materiala hautatu dute finalerdietako bigarren jardunaldiko neurketari begira

Donostiako Atano III.a pilotalekuan egindako pilota aukeraketa. Irudia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Larunbatean, Donostiako Atano III.a pilotalekuan, lehen jardunaldiko bi bikote galtzaileek neurtuko dituzte indarrak. Jakak eta Iztuetak Laso-Albisu aurtengo bikote onenaren aurka galdu zuten; Elordik eta Zabaletak, Altuna eta Ezkurdiaren kontra.

Jose Javier Zabaleta Binakakoa Erik Jaka Esku-pilota Atano III pilotalekua Martxel Iztueta Pilota Aitor Elordi

