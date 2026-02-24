Atano III.a frontoian
Binakako Txapelketako finalaurrekoak abiatuko dira asteburuan, Altuna-Ezkudia vs Elordi-Zabaleta partidarekin

Binakako Finalaurrekoetako material-hautaketa
18:00 - 20:00
Altuna, Elordi eta Zabaleta, hautatutako materialarekin, gaur, Atano III. frontoian.
Ezkurdia ondoezik, gainerako hiru pilotariek hartu dute parte astearte goizean Donostian egindako pilota-aukeraketan. Hala, Altunak, Elordik eta Zabaletak hautatu dute asteburuan erabiliko duten materiala. Emaitza- zein joko-bolada onean iritsiko dira hitzordura.

Binakakoa

