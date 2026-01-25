BINAKAKO TXAPELKETA
Peñak Lasoren papera bete du Altuna eta Ezkurdia garaitzeko (14-22)

Peña eta Albisu Binakako Txapelketan
18:00 - 20:00
Peña eta Albisu. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Peña II.ak eta Albisuk 14-22 garaitu dituzte Altuna eta Ezkurdia Binakako Txapelketaren 11. jardunaldian. Baikoko bikoteak ziurtatuta zuen sailkapena, baina Aspekoak kontuz ibili beharko du azken jardunaldietan.

Jon Ander Peña Binakakoa Esku-pilota Jon Ander Albisu Baiko pilota

