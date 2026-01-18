BINAKAKO TXAPELKETA
Elordik eta Zabaletak 22-19 garaitu dituzte Etxeberria eta Rezusta, azken unean partida iraulita

Elordi eta Zabaleta
18:00 - 20:00
Zabaleta eta Elordi. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Binakako Txapelketako 10. jardunaldian, Elordi eta Zabaleta 4-15 galtzen hasi dira, baina partida irauli eta 22-19 irabazi diete Etxeberriaei eta Rezustari. Gorriak bigarren postuan daude sailkapenean, 6 punturekin; urdinek, berriz, azken postuan jarraituko dute, 2 punturekin.

Jose Javier Zabaleta Kirol-bideoak Binakakoa Esku-pilota Pilota Aitor Elordi

