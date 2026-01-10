BINAKAKO TXAPELKETA
Etxeberriak eta Rezustak asko kostatako garaipena lortu dute Zabalaren eta Martijaren aurrean (22-21)

Binakako Txapelketa. Etxeberria-Rezusta vs Zabala-Martija (22-21).
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Peio Etxeberriak eta Beñat Rezustak 22-21 irabazi diete Javi Zabalari eta Julen Martijari, Adarragan. Partida oso gogorra eta estua izan da. Gorriak 12-18 galtzen joan dira, baina, azkenean, markagailua irauli eta bigarren puntua bereganatu dute Binakako Txapelketan.

Binakakoa Esku-pilota Pilota

