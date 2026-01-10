Etxeberriak eta Rezustak asko kostatako garaipena lortu dute Zabalaren eta Martijaren aurrean (22-21)
Peio Etxeberriak eta Beñat Rezustak 22-21 irabazi diete Javi Zabalari eta Julen Martijari, Adarragan. Partida oso gogorra eta estua izan da. Gorriak 12-18 galtzen joan dira, baina, azkenean, markagailua irauli eta bigarren puntua bereganatu dute Binakako Txapelketan.
Zure interesekoa izan daiteke
Tanto ikusgarria egin behar izan dute Elordik eta Zabaletak garaipena lortzeko (21-22)
Elordik eta Zabaletak izugarrizko garaipena lortu dute Binakako Txapelketan Altuna eta Ezkurdia 21-22 garaituta. Buelta eman diote 18-13ko kontrako markagailuari, eta partida erabaki duen azken tantoa ikusgarria izan da!
Peñak Artola ordezkatuko du larunbatean, alegiarrak ezker eskua minduta baitu
Alegiako aurrelariak ezker eskuan minarekin bukatu zuen joan den larunbatean Donostian jokatutako partida. Agirrek Peñaren lekua hartuko du Serie B txapelketan.
2025-2026ko Binakako Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Hasierako ligak 14 jardunaldi izango ditu. Ondoren, play-offa jokatuko dute hirugarren eta seigarren postuen artean sailkatutako bikoteek. Finalerdietako ligaxka izango da gero, eta, azkenik, finala, martxoaren 29an.
Sei jardunaldiren faltan, sei bikote lau punturekin berdinduta daude
Binakako txapelketaren lehen fasearen erdia pasa ondoren, sailkapena pil-pilean dago. Altuna-Ezkurdia, Larrazabal-Mariezkurrena. Zabala-Martija, Elordi-Zabaleta, Jaka-Iztueta eta Artola-Imaz lau garaipenekin berdinduta daude.
Altuna eta Ezkurdia laugarren garaipena duten seikotean sartu dira, Peio Etxeberriari eta Rezustari 22-15 irabazita
Jokin Altunak eta Joseba Ezkurdiak 22 eta 15 irabazi diete Peio Etxeberriari eta Beñat Rezustari binakako txapelketaren zortzigarren jardunaldia itxi duen partidan. Gorriak laugarren garaipena duten seikotean sartu dira. Urdinak, berriz, larri daude salkapenean.
Jakak eta Iztuetak Larrazabal eta Mariezkurrena mendean hartu dituzte Tolosan (22-17), eta laugarren puntua eskuratu dute
Irabazleek 10 eta 15eko markagailua irauli zuten partida zoro batean, 11 eta 0eko partzial bati esker. Neurketaren bigarren zatia zirraragarria izan zen. Atzelarien arteko borroka itzela izan zen, eta Jakak bere erremateetan gehiago asmatu zuen.
Partidarik luzeena eta laugarren garaipena: Zabala eta Martija nagusi (15-22)
Zabalak eta Martijak laugarren garaipena eskuratu dute Elordi eta Zabaleta 15-22 garaituta. Orain arte jokatutako partidarik luzeena izan da, baita pilotakada gehien izan dituena ere, 861 pilotakada zenbatu dituzte guztira.
Lasok eta Albisuk geldiezin jarraitzen dute, Artola eta Imaz ere garaituta (12-22)
Lasok eta Albisuk zazpigarren garaipena lortu dute Binakako Txapelketan, Artola eta Imaz 12-22 menderatuta. Txapelketako liderra den bikotea bikain aritu da eta, azken tantoa egitea kosta egin zaien arren, azkenean garaipena poltsikoratu dute.
Altuna eta Ezkurdia errautsetatik berpiztu dira Jaka eta Iztuetari irabazita (22-16)
Binakako Txapelketan lau porrot jarraian jaso ondoren, Aspeko bikoteak ondo hasi du urtea, Jaka eta Iztueta 22-16 garaituta.